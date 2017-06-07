Ивета Вейоне: Латвийские женщины очень сильные!

«Всем мамам я бы хотела пожелать слушать голос своего сердца. И больше времени проводить со своими детьми - чаще разговаривать с ними, обнимать, читать вместе книги. Потому что время летит очень быстро», - отметила первая леди страны Ивета Вейоне (50) в интервью журналу Kas Jauns.
Супруга латвийского президента призналась журналистам, что, сталкиваясь по роду своей деятельности со множеством очень разных женщин, она поняла, что в нашей стране они обладают огромной силой.
«Я также заметила, что
если вы однажды кому-то помогли, то будете продолжать помогать и дальше. Ведь это такое удовольствие - видеть результаты своих добрых дел!
У нас очень много хороших людей, которые готовы оказать помощь - работой, деньгами, просто побыть рядом с теми, кто в этом нуждается... Это очень важно!» - подчеркнула госпожа Вейоне.
После почти двух лет пребывания в статусе первой леди страны Ивета Вейоне признается, что
особенно счастлива принимать активное участие в благотворительных проектах, направленных на оказание помощи самой незащищенной части нашего общества - детям.
«Я поддерживаю все проекты, в которых участвую. Это SOS-деревни, недоношенные детки, приемные семьи... Стараюсь быть в курсе всего, что касается наших детей. SOS-деревни - это проект, который особенно мне дорог. Вместе с мужем мы помогаем детским SOS-деревням, расположенным в Валмиере и Ислице.
Проводим различные мероприятия, организуем благотворительные ужины, на которых собираются средства для этих деревень, или я с этой же целью сама посещаю какие-то мероприятия.
Я также принимаю участие и в других добрых акциях в поддержку всех тех, кто нуждается в помощи. Для меня очень важно ощущать свою причастность к этому», - отметила первая леди Латвии Ивета Вейоне.Еще по этой теме