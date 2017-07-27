Кадры со свадьбы Никиты Преснякова: платье невесты - роскошное и чуть коварное...

 

Фото: instagram.com/npresnyakov

Этого дня с нетерпением ждал весь российский шоу-бизнес, многочисленная армия поклонников звездной семьи и, естественно, вездесущие журналисты и фоторепортеры. Сегодня, 27 июля, проходит грандиозная свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты.

На данный момент Никита Пресняков и Алена Краснова уже официально узаконили отношения во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе, с чем мы их от души и поздравляем! Для столь торжественного события

Никита решил изменить своему привычному стилю и предпочел строгий серый костюм-тройку от модного дизайнера Джемала Махмудова, в котором, кстати говоря, смотрелся очень здорово.

Ну а невеста выглядела просто волшебно в роскошном пышном платье с огромным шлейфом!

Instagram:

Реклама

Instagram:

Одно «но». Для того, чтобы пройти в зал регистрации брака в таком наряде Алене потребовалась помощь со стороны.

А когда помощницы рядом уже не было, восхитительный шлейф так и норовил попасть под ноги то самой невесте, то жениху, слегка сковывая их движения.

Но, как нам кажется, это видимое неудобство лишь придавало молодым еще больше трогательности. Прекрасная пара - красивые, молодые, счастливые!

Instagram

Видео:

Видео:

Видео:

Еще по этой теме
Свадьба-сказка сына нигерийской миллиардерши: вам такое и не снилось!

Свадьба-сказка сына нигерийской миллиардерши: вам такое и не снилось!

Свадьба-скандал: Меладзе - родственник, Кобзон - гость, а Басков... «подарок»

Свадьба-скандал: Меладзе - родственник, Кобзон - гость, а Басков... «подарок»

О нем мечтают 2,5 миллиона девушек: оцените самое популярное свадебное платье

О нем мечтают 2,5 миллиона девушек: оцените самое популярное свадебное платье


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

В Германии из-за ливней творится настоящий хаос Новости

В Германии из-за ливней творится настоящий хаос

Людей предупредили о снайперах и выстрелах в самом центре Риги Новости

Людей предупредили о снайперах и выстрелах в самом центре Риги

SS.lv: «Мы тебе шею свернем». Порталу объявлений грозит закрытие Новости

SS.lv: «Мы тебе шею свернем». Порталу объявлений грозит закрытие

Свадьба

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 