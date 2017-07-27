Кадры со свадьбы Никиты Преснякова: платье невесты - роскошное и чуть коварное...

Этого дня с нетерпением ждал весь российский шоу-бизнес, многочисленная армия поклонников звездной семьи и, естественно, вездесущие журналисты и фоторепортеры. Сегодня, 27 июля, проходит грандиозная свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты.

На данный момент Никита Пресняков и Алена Краснова уже официально узаконили отношения во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе, с чем мы их от души и поздравляем! Для столь торжественного события

Никита решил изменить своему привычному стилю и предпочел строгий серый костюм-тройку от модного дизайнера Джемала Махмудова, в котором, кстати говоря, смотрелся очень здорово.

Ну а невеста выглядела просто волшебно в роскошном пышном платье с огромным шлейфом!

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Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤️ #свадьба #wedding #love #summer #лето #любовь #anrealwedding A post shared by Nikita Presnyakov (@npresnyakov) on Jul 27, 2017 at 5:08am PDT

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Одно «но». Для того, чтобы пройти в зал регистрации брака в таком наряде Алене потребовалась помощь со стороны.

А когда помощницы рядом уже не было, восхитительный шлейф так и норовил попасть под ноги то самой невесте, то жениху, слегка сковывая их движения.

Но, как нам кажется, это видимое неудобство лишь придавало молодым еще больше трогательности. Прекрасная пара - красивые, молодые, счастливые!

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