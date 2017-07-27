Кадры со свадьбы Никиты Преснякова: платье невесты - роскошное и чуть коварное...

Этого дня с нетерпением ждал весь российский шоу-бизнес, многочисленная армия поклонников звездной семьи и, естественно, вездесущие журналисты и фоторепортеры. Сегодня, 27 июля, проходит грандиозная свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты.
На данный момент Никита Пресняков и Алена Краснова уже официально узаконили отношения во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе, с чем мы их от души и поздравляем! Для столь торжественного события
Никита решил изменить своему привычному стилю и предпочел строгий серый костюм-тройку от модного дизайнера Джемала Махмудова, в котором, кстати говоря, смотрелся очень здорово.
Ну а невеста выглядела просто волшебно в роскошном пышном платье с огромным шлейфом!
Instagram:
Instagram:
Одно «но». Для того, чтобы пройти в зал регистрации брака в таком наряде Алене потребовалась помощь со стороны.
А когда помощницы рядом уже не было, восхитительный шлейф так и норовил попасть под ноги то самой невесте, то жениху, слегка сковывая их движения.
Но, как нам кажется, это видимое неудобство лишь придавало молодым еще больше трогательности. Прекрасная пара - красивые, молодые, счастливые!
Поздравляем молодожёнов! 🤧💍👰🤵👏💐 @npresnyakov & @alenaakrasnova @orbakaite_k #КристинаОрбакайте #мываслюбим #красавица #Орбакайте #певица #счастье #слюбовьювдуше #kristinaorbakaite #orbakaite_k #orbakaite #k_orbakaite #orbakaitefanpage #свадьба #деньсвадьбы #поздравляем #молодожены #праздник #будьтесчастливы
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