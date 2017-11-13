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Выпущена первая кукла Барби в хиджабе

Русский TVNET
Фото: Reuters/ScanPix

Компания Mattel представила первую в своей 58-летней истории куклу Барби в костюме с хиджабом. Прототипом новинки стала 31-летняя фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад, которая в 2016 году стала первой американской спортсменкой, выступившей на Олимпиаде в хиджабе.

Барби в хиджабе, которая выглядит точной копией спортсменки, выпущена в рамках серии, разрушающей общепринятые каноны красоты. В этой линейке уже имеются куклы, изображающие актрису Эмми Россум, модель plus size Эшли Грэм, режиссера Аву Дюверней и других «нестандартных» знаменитостей.

«Спасибо Mattel за то, что выбрали меня в качестве нового члена семьи Barbie Shero!

Эта серия кукол добивается признания женщин, нарушающих границы и вдохновляющих будущие поколения девочек.

Я очень взволнована от возможности присоединиться к невероятной группе женщин! Горжусь, что девочки теперь смогут играть с Барби, которая носит хиджаб! Сбылась детская мечта», – так прокомментировала свое сотрудничество с Mattel Ибтихадж Мухаммад.

The first hijabi @barbie doll is red carpet ready for the Glamour Women of the Year Awards ❤️ #girlgang #barbie

A post shared by Ibtihaj Muhammad (@ibtihajmuhammad) on

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