Лунный календарь садовода и огородника на май 2018 года

В мае садоводы и огородники могут приступить к первым посадкам. В это время обычно заканчиваются заморозки, поэтому становятся доступны открытые грядки и клумбы. Учитывайте рекомендации лунного календаря, чтобы вырастить превосходный урожай.

Лунная энергия важна для растений. Она способна помочь им активно развиваться в благоприятные дни, однако иногда ее негативное влияние может навредить нежным посадкам. Чтобы весь месяц для ваших растений прошел удачно, воспользуйтесь подсказками астрологов. В лунном календаре отражены основные рекомендации, которые позволят без опаски приступать к посеву и высаживанию вашей рассады.

1 мая: 16-е лунные сутки ночное светило проведет в знаке Скорпиона. Слабая энергетика Луны не поможет активному росту рассады.

В этот день астрологи рекомендуют оставить всходы в покое и заняться подготовкой грядок. Уберите сорняки и хорошенько пролейте почву с добавлением минеральных удобрений.

2, 3 мая: в эти дни Луна будет находиться в созвездии Стрельца. Не рекомендованы прищипка и высадка растений в открытый грунт. Избегайте обрезки кустарников и деревьев, которые могут погибнуть из-за попадания инфекции. 3-го числа стоит отложить садовый инвентарь, чтобы не навредить корням растений.

4, 5 и 6 мая: Луна переходит в знак Козерога, и три дня садоводы могут провести в активных работах. Союз Луны и созвездия сообщают позитивную энергетику, при которой возможны любые работы как на приусадебном участке, так и с домашними растениями. Исключите лишь поспешную высадку рассады в открытый грунт, если в вашем регионе продолжаются ночные заморозки.

7, 8 мая: Водолей является неплодородным знаком. В эти дни садоводам и огородникам не стоит замачивать и высеивать семена овощных культур. Это время подойдет для посадки однолетних цветов, удаления сорняков и подготовки грядок для посева.

9, 10 и 11 мая: Луна в Рыбах несет противоречивую энергетику. 9 мая огородные и садовые работы будут удачными. Природа пробуждается, поэтому вновь посаженные растения приживаются быстро.

10-го числа уход за посадками стоит ограничить поливом, а 11 мая растения лучше не трогать. В этот день займитесь приобретением необходимых инструментов для ухода и рыхления почвы.

12, 13 мая: Луна переходит в созвездие Овна. Этот неплодородный знак не будет добавлять силы растениям, поэтому их высадку можно отложить на более благоприятные дни. 13-го числа астрологи рекомендуют не тревожить растения. В этот день, однако, можно замачивать и высеивать семена однолетних цветов.

14, 15 мая: Луна в Тельце — не лучшее время для активных работ в саду и огороде. В эти дни, а особенно в новолуние 15-го числа, растениям требуется перерыв. В эти дни ограничьтесь легким поливом или поверхностным рыхлением почвы.

16, 17 мая: начало роста Луны пройдет в созвездии Близнецов.

Эти дни будут наполнены положительной энергетикой, которая помогает растениям набраться сил для дальнейшего развития. Астрологи рекомендуют активно заниматься посадками,

чтобы получить прекрасный урожай с отменными вкусовыми качествами.

18, 19 мая: в эти дни созвездие Рака помогает растениям быстро развиваться, поэтому любые работы будут благоприятными. Можете смело замачивать семена и высаживать рассаду, которая быстро приживется. Кустарники и деревья в этим дни можно опрыскать специальными растворами против вредоносных насекомых.

20, 21 мая: Луна в союзе со Львом обеспечивает прекрасный рост всем посадкам, однако корневая система становится уязвимой. Ограничьтесь легким рыхлением почвы и поливом. Новые посадки могут дольше приживаться, поэтому в эти дни лучше ничего не сеять и не сажать.

22, 23 мая: малоплодородная Дева в эти дни не будет оказывать значительного влияния на растения. В эти два дня

астрологи рекомендуют обратить внимание на цветники и клумбы, заняться высаживанием однолетних растений, а также укоренением луковиц многолетников в заранее подготовленную питательную смесь.

24, 25 и 26 мая: три дня Луна проведет в знаке Весов. В это время садоводы и огородники могут заниматься любыми работами, в том числе прививкой и прищипкой растений. Неудачным будет лишь кронирование деревьев и кустарников из-за обилия сока, который движется от корней к ветвям.

27, 28 мая: плодородное созвездие Скорпиона и растущая Луна помогают растениям набраться сил. Это значит, что новые посадки быстро пойдут в рост. Если погодные условия позволят, то овощную рассаду можно высаживать в открытый грунт.

29, 30 и 31 мая: под влиянием Стрельца стоит ограничить уход за растениями, чтобы не повредить побеги и нежную корневую систему.

Во время полнолуния 29 мая растения лучше не тревожить, а 31-го числа астрологи рекомендуют отказаться от посадки и пересадки рассады.

Долгожданные работы на участке придадут сил и помогут вам справиться с негативными мыслями. В мае от вашей активности будет зависеть качество и количество урожая, поэтому астрологи рекомендуют активно заниматься рассадой и посадкой растений.