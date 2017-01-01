Кому Анда Чакша доверила нянчить новорожденную дочку?

Новая укладка, сияющие глаза, красивое платье и трехмесячная Анна на руках - такой увидели читательницы на обложке журнала Ievas stāsti министра здравоохранения Анду Чакшу.

«Моей дочке Анне только три месяца, а я уже вернулась на работу, - рассказала Ievas stāsti Анда Чакша. Возожно, что 10 лет назад или 10 лет спустя, я бы поступила по-другому, но... Сейчас, надо сказать честно, у меня ощущение, что у меня близнецы. Одного можно взять на руки и обнять, а второй - это наше медицинская система, оставить без внимания которую для меня такая же большая проблема, как оставить Анну».

Чакша не отрицает, что у нее есть внутреннее беспокойство из-за того, что она так рано вернулась из декретного отпуска.

Пока министр на работе за малышкой присматривает родственница, так же отец Анны - врач Иво Тераудс и старший брат (второй ребенок Чакши от предыдущих отношений).

Решение министра вернуться на работу ускорил скандал в Детской психоневрологической больнице «Айнажи», где было выявлено насилие против детей. На фоне этой истории у молодой мамы пропало молоко и малышку перевели на смеси. Это ускорило возвращение в министерское кресло.

У Чакши уже есть два сына - Эдуард и Андрейс от предыдущих отношений.

21 января нынешнего года, у Чакши и ее супруга доктора Иво Тераудса родилась дочка. Малышка появилась на свет в Рижском роддоме.

Незадолго до счастливого события, в начале января Чакша оформила отношения с отцом дочери Иво Тераудсом. Церемония прошла в поместье «Лиелупе».

В конце декабря 2017 Чакша ушла в декрет. Это первый случай в истории Латвии, когда министр ушла в декретный отпуск.









