6 советов для мамочек: как вернуться на работу после отпуска по уходу за ребенком

Возвращение на работу из отпуска по уходу за ребенком доставляет молодым матерям немало проблем, которые усугубляются внутренними упреками и раздумьями, что часто не позволяет полноценно ни работать, ни быть с семьей. Хотя и не существует универсального рецепта, который годился бы для всех, чужой опыт помогает осознать, что и другие женщины чувствуют себя так же – для беспокойства нет оснований!

«Есть мамы, которые не хотят оставаться дома все возможное по закону время. Точно так же есть и такие мамы, которые непременно хотят провести дома с ребенком все отведенное время или вообще не хотят возвращаться в профессиональную среду. Такая разница в подходе только нормальна, потому что все мы разные.

Важнее, чтобы была возможность действовать тем способом, который наиболее приемлем для каждой из нас и больше соответствует семейной модели, делать это с радостью и без чувства вины»,

– подчеркивает Виктория Пузо, директор по персоналу страхового общества BALTA (группа PZU) и мама четырехлетней дочери, которой хорошо знакомы вопросы, связанные с отпуском по уходу за ребенком.

На предприятии BALTA примерно две трети работников составляют женщины. Основная сфера деятельности Виктории – забота о культуре предприятия и почти 600 его работников по всей Латвии: об их привлечении, развитии, вовлечении и обеспечении эффективности. Историю своего собственного возвращения на работу Виктория считает нетипичной и охотно делится опытом как с личной, так и с профессиональной точки зрения.

В том, чтобы бороться с внутренними претензиями, выполняя несколько ролей, Виктории помогает концепция good enough («достаточно хорошо»). «Это означает – ответить для себя на вопрос, в каком качестве я достаточно хороша – мать, супруга, руководитель? Нужно ясно сказать себе, что есть некоторые вещи и качества, которые обязательны, а есть такие, на которые я готова закрыть глаза.

Если мы пытаемся жить по каким-то прежним или совершенно новым стандартам, по подсмотренным в социальных сетях перфектным жизням, это становится очень сложным, и, возможно, даже нездоровым.

Важно осознавать себя в новой ситуации и понимать, что с этой дополнительной ролью я могу сделать, что я должна сохранить и что нужно забыть из своего прежнего жизненного комплекта», – говорит Виктория.

Вот шесть советов Виктории Пузо, которые могут пригодиться при возвращении на работу после отпуска по уходу за ребенком:

Не забывай о себе

Любой человек, независимо от того, является он молодым родителем или нет, должен удовлетворять свои основные потребности – в сне, движении, качественном питании и др.

Чтобы что-то дать другому, надо первоначально восполнить свой внутренний резерв, хотя бы маленькими практическими вещами, которые позволят чувствовать себя лучше.

Работай в одной команде с отцом ребенка

Обсудите все важные вопросы и разделите ответственность, где это только возможно! Будьте вместе в содержании домашнего хозяйства и в работе по дому, в воспитании ребенка, зарабатывании денег и во всех остальных делах! Стоит помнить, что существует возможность разделить между двумя родителями и отпуск по уходу за ребенком. Например, первые полгода после рождения ребенка с ним находится мама, а вторые полгода, когда ребенок уже подрос, – отец.

Определи, где твоя сеть поддержки

Подумай, какие люди в определенные моменты и в определенных ситуациях могут тебе помочь, и обсудите с ними возможный способ помощи!

Бабушки, дедушки, братья и сестры, друзья – эта сеть в случае необходимости может подключиться к присмотру за ребенком, и у тебя будет больше поддержки в объединении ролей.

Говори открыто со своим непосредственным руководителем

Если это возможно, открыто говори с руководителем о том, как найти равновесие в новой ситуации. Тогда у начальника, возможно, не возникнет ощущения, что тебе все равно, и он не будет ожидать, что ты придешь на работу, если у ребенка будет сорокаградусная температура.

Будь реалистична в своих ожиданиях

Обдумай и пойми, что ты сейчас можешь сделать и чего не можешь! Не концентрируйся на том, что говорят твои подруги, мама, свекровь и другие, не становись рабой чужих амбиций.

Понимай свои возможности и думай о том, как ты будешь чувствовать себя удобнее, решая, каков именно для тебя самый приемлемый путь объединения семейной и карьерной ролей.

Будь готова постоянно приспосабливаться и пересматривать свои приоритеты

Нужно быть готовой быстро переключаться с дома на работу, не переживая о том, что это приходится делать. Если ты знаешь, что на работе будет важное совещание, которое продлится до позднего вечера, день нужно распланировать так, чтобы ты могла принять в нем участие. Если на следующий день заболеет ребенок, надо быть дома, что бы ни происходило на работе, и из дома подключиться к электронной почте, чтобы решать неотложные рабочие вопросы. Все никогда не будет абсолютно в порядке, поэтому относись к происходящему с легким юмором и делай столько, сколько можешь делать.