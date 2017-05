ФОТО: Звезды выбирают «леопардовый» - вот как надо его носить!

«Дикий» леопардовый принт, пожалуй, самый неоднозначный элемент в истории моды - он периодически то взлетает на пик популярности, то разносится экспертами моды в пух и прах как символ явной безвкусицы и даже вульгарности. Но при этом, заметьте, не пропадает из гардеробов модниц уже на протяжении многих десятилетий!

Главные распространители модных тенденций, на которых привыкли равняться простые смертные, – знаменитости – сегодня

активно встают на защиту леопардового принта, все чаще выбирая вещи со «звериным» рисунком как для выходов в свет, так и в повседневной жизни.

Предлагаем вам подборку совсем свеженьких фото звезд мировой величины и знаменитостей чуть поскромнее в спорном, но бессмертном «леопардовом». Нам кажется, что надо просто уметь его носить. Например, вот так:

Леди Гага с сумочкой Gucci направляется в свою квартиру в Нью-Йорке. Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Дакота Джонсон в аэропорту Лос-Анджелеса. Фото: Vida Press/InSight media

Коллекция Tiffany & Co 2017 Blue Book. Фото: Sipa USA/Vida Press

Светская львица Ники Хилтон, супруга Джеймса Ротшильда, в Манхэттене. Фото: Vida Press/InSight media

DIVA 250 Awards. Фото: Vida Press/InSight media

Актриса Кэролайн Флэк по пути на презентацию книги A Toolkit for How Magic and Messed Up Life Can Be. Фото: Vida Press/InSight media

Кейт Мосс приехала на вечеринку по случаю дня рождения модельера Эдварда Эннинулла в Лондоне. Фото: Vida Press/InSight media

Актриса, певица, телеперсона и радиоведущая Мартина Маккатчен выходит из студии ITV в Лондоне. Фото: Mirrorpix/Vida Press

Шарлиз Терон покидает студию ABC после прямого эфира с Джимми Киммелом в Лос-Анджелесе. Фото: Wenn/Vida Press

Кейт Хадсон на премьере фильма Snatched в Лос-Анджелесе. Фото: Rex Features/Vida Press

Голди Хоун на премьере фильма Snatched в Лос-Анджелесе. Фото: Rex Features/Vida Press

Колоритная актриса Николь Байер на одной из презентаций в Нью-Йорке. Фото: Rex Features/Vida Press

Певица, пианист, модель и актриса Майлин Класс в Лондоне. Фото: Rex Features/Vida Press

