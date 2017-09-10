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ФОТО: Ультракороткая юбка Рианны стала предметом обсуждений

Русский TVNET
Фото: Splash/Vida Press

Певица Рианна продолжает следить за веяниями моды. На днях она была замечена на улицах Нью-Йорка в полностью джинсовом наряде. Из денима были сделаны даже сапоги. Но предметом обсуждений стали не они, а ультракороткая юбка и пышные формы, которыми звезда обладает в последнее время.

Наряд, который выбрала 29-летняя Ринанна, из новой весенне-летней коллекции Тома Форда.

Поклонники певицы сразу отметили, что их кумир как всегда очень сексуальна, а хейтеры указали на набранные в последнее время килограммы, с которыми красавица, похоже, не торопится расставаться.

Как знать, может именно они привлекают ее нового бойфренда - миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля.

В любом случае, пока лишний вес Рианне не мешает, она запустила линию косметики, продолжает записывать песни и сниматься в кино.

FOTO: Vida Press/Splash
FOTO: Vida Press/Splash
FOTO: Vida Press/Splash

TOM FORD S/S18 Women's Collection Look 13. #TOMFORD #TOMFORDSS18 #NYFW

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Рианна
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