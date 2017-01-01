Латвийская премия в области моды и стиля: кому достались награды?

19 марта в Grand Poet Hotel состоялось ежегодное вручение Латвийской премии в области моды и стиля, присуждаемой молодым и уже состоявшимся дизайнерам, а также представителям других творческих профессий. Для уже известных брендов награда по итогам 2017 года знаменует выход на новый этап развития, для новичков - становится путевкой в жизнь и стимулом для профессионального роста. Каждый год в списке фигурируют новые имена и добавляются новые номинации, отражающие развитие модной индустрии Латвии.

Премию за достижения в области моды и стиля Балтийская федерация моды присуждает уже 13-й раз. Номинаций в этом году было столько же - 13.

Победителей определило компетентное жюри, в состав которого вошли редакторы латвийского глянца, трендсеттеры и эксперты моды: председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Шмидре и редактор моды этого издательства Ольга Колотова, главный редактор журнала Una Джина Бришка, главный редактор журнала L`Officiel Baltic Карина Эванс, редактор моды журнала Santa Иева Чечина, главный редактор журнала Сosmopolitan Лаура Саулите, редактор моды издательства Lilit Кристине Рудзинска, телеведущая Майя Силова, имидж-дизайнер Жанна Дубска, обозреватель моды Даце Вайвара, блогер Агния Григуле и фотограф Микс Ужанс.

Церемония награждения победителей состоялась в новом Grand Poet Hotel, расположенном в сердце центра Риги - на бульв. Райниса, 5/6. Элегантный интерьер послужил отличным фоном для номинантов и гостей церемонии с дресс-кодом creative black tie.

Ведущими мероприятия выступили Денис Шевелев и Гуна Лейшкалне, авторы готовящейся к выпуску книги «Стиль» про контекст дресс-кодов в Риге и принципах составления базового гардероба. Победителей в номинациях провозглашали тесно связанные с модой яркие творческие личности: певец Маркус Рива и дизайнер NOLO Виктория Йониене (оба - многократные лауреаты премии прошлых лет), проректор Латвийской академии художеств Андрис Витолиньш, глава компании Skudras Metropole Гундега Скудриня, блогер и стилист Лиене Стурайне и другие. По традиции, победителя в главной номинации «Дизайнер года» объявила президент Балтийской федерации моды Елена Страхова. Она же вручила специальный приз «Театр и мода» - нововведение этого года.

Итак, награды распределись так:

Титул «Дизайнер года» присужден Алисе Траутмане, креативному директору бренда NARCISS by Alise Trautmane. На это же звание претендовали Агнесе Нарницка (дизайнер бренда One Wolf) и Виктория Йониене (NOLO), победитель номинации двух последних лет.

Приз в номинации «Дебют года», на который были выдвинуты стартовавшие в 2017 году бренды Antistar (дизайнер Юлина Лопатина) и Kult by BOLD (дизайнер Карлине Анете Наглиня), а также дизайнер Ивета Вецмане, присужден последней. Лавры модельеру принесла выпущенная в 2017 году коллекция «Меланхолия».

В номинации «Прорыв года» состязались три латвийские марки: уже известные Narciss и Aristocrat Kids и молодой бренд купальников Slow. Победа досталась бренду детской моды Aristocrat Kids, в числе прочих достижений которого открытие собственного стенда в престижном лондонском универмаге Harrod's. Сегодня марка также активно сотрудничает с торговой сетью Harvey Nichols Riyadh и Harvey Nichols Doha.

Приз в номинации «Самый креативный модный показ» достался Латвийской художественной академии за организованное прошлым летом шоу в бассейне «Кипсала».

В числе номинантов также были показы коллекций NOLO, Amoralle и фэшн-инсталляция «404» дизайнера Эвии Шайтере, проведенные в рамках сессий Riga Fashion Week в 2017 году.

Титула «Самая инновационная коллекция» удостоилась разработанная в 2017 году коллекция Кеты Гутмане «Documentation», cезон весна-лето 2018. Ее конкурентами в этой номинации были коллекции прогрессивных латвийских брендов Dace Bahmann, Paviljons и One Wolf.

Лауреатом впервые заявленной на премии номинации «Лучший цифровой маркетинг года» стал латвийский обувной бренд INCH2, чемпион по продвижению продукции в социальных сетях. За это же звание с детищем дизайнера Ольги Петерсон соревновались уже известные бренды Amoralle и Elīna Dobele и молодой винтажный ресурс стилиста Сергея Хатанзейского Volga, предлагающий одежду в духе лихих 90-х и ностальгических 80-х.

Победа в номинации «Лучший имидж рекламной кампании года» присуждена бренду Dace Bahmann. Запечатленному фотографом Викторией Аниско образу из весенне-летней коллекции дизайнера Даце Криевини-Бахмане удалось обойти выдвинутые в этой же категории работы брендов Anna Led, Reinis Ratnieks, Evija Šaitere и Nolo.

«Лучшим модным концепт-стором, открывшимся в 2017 году» стал магазин Imagehouse, в котором предметы интерьера соседствуют с вещами из коллекций передовых мировых модных брендов.

Приз «Театр и мода» присужден модному дизайнеру Екатерине Шехуриной, продемонстрировавшей новые грани своего таланта и преуспевшей в создании костюмов для постановок в театре «Дайлес».

«Самой стильной представительницей творческой индустрии» стала актриса Дарта Даневича (ее конкурентками за это звание были телеведущая Дагмара Леганте, солистка балета Элза Леймане и режиссер Лаура Гроза-Кибере). Ну а лавры «Самого стильного представителя творческой индустрии» достались победителю конкурса X-Factor Артуру Груздиньшу (с ним соревновались телеведущий Армандс Симсонс и певец Дон).

По итогам голосования жюри, «Лучший стайлинг» был опубликован в весеннем выпуске журнале Lilit Look (авторы - фотограф Ольга Яковлева и стилист Юлия Вербицка), а «Лучшая обложка» - в августовском номере журнала Pastaiga.ru (авторы - фотограф Олег Зернов и стилист Ольга Колотова).

Вместе с элегантными статуэтками победители получили и призы от партнеров мероприятия.