Наряд дня: платье, которое кого угодно сделает звездой!

Не слишком успешная в жестоком мире шоу-бизнеса голливудская актриса и фотомодель Рина Риффель на днях сумела привлечь к себе внимание папарацци в Беверли-Хиллз благодаря очень смелому наряду.

49-летняя ветеранша киноиндустрии, известная главным образом по роли в фильме «Шоугелз» (Showgirls), прошлась по улицам города в прозрачном блестящемплатье песочного цвета, декорированном перьями, под которым без труда можно было разглядеть черное боди с глубоким вырезом в области спины.

Несмотря на то, что солнце уже зашло, Рина, вновь почувствовав себя настоящей звездой, вошла в образ известной кинодивы и позировала фотографам в темных очках.

Вот что значит платье!