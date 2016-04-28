«Аппетитная» серфингистка будоражит Сеть жаркими фото

22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи - профессиональный серфер, она даже входила в двадцатку лучших в мировом рейтинге серфингистов. При этом в лидерах девушка не только в спорте, но и в жизни. Еще бы - при таких формах это не удивительно!
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Более 700 тысяч подписчиков спортсменки и просто красавицы в Instagram (в основном, думается, это мужчины) с нетерпением ждут каждого ее нового снимка. При этом сама девушка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото. А вот это уже, скорее всего, исходит от женщин.
И их, пожалуй, можно понять и простить. Просто, что называется, завидки берут, ведь
каждый снимок Элли-Джин – это море, пляж, солнце и - что самое главное! - прекрасное загорелое тело,
вызывающее вполе объяснимый интерес у представителей противоположного пола.
Кстати, девушка часто красуется на фото вместе со своими не менее симпатичными сестричками, которых у нее три.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Родители Коффи исколесили всю Австралию, когда она была еще маленькой, а затем обосновались в Сиднее.
Именно там Элли-Джин впервые встала на доску, еще не подозревая, что покорение волн станет делом всей ее жизни.
Австралийка мечтает стать лучшей серфингисткой планеты. В прошлом году из-за травмы она опустилась в рейтинге и сейчас занимает место во второй полусотне. Однако ее карьера, по большому счету, только начинается, а потому все еще впереди!
Фото из Instagram:
На выпады в свой адрес целеустремленная красотка старается не реагировать.
«Мне нравится, как я выгляжу, и я постоянно тренируюсь для того, чтобы стать лучшей. В конце концов, бикини – это моя тренировочная форма»,
– отвечает она критикам ее горячих снимков в Сети.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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