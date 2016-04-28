«Аппетитная» серфингистка будоражит Сеть жаркими фото

22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи - профессиональный серфер, она даже входила в двадцатку лучших в мировом рейтинге серфингистов. При этом в лидерах девушка не только в спорте, но и в жизни. Еще бы - при таких формах это не удивительно!

Более 700 тысяч подписчиков спортсменки и просто красавицы в Instagram (в основном, думается, это мужчины) с нетерпением ждут каждого ее нового снимка. При этом сама девушка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото. А вот это уже, скорее всего, исходит от женщин.

И их, пожалуй, можно понять и простить. Просто, что называется, завидки берут, ведь

каждый снимок Элли-Джин – это море, пляж, солнце и - что самое главное! - прекрасное загорелое тело,

вызывающее вполе объяснимый интерес у представителей противоположного пола.

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Кстати, девушка часто красуется на фото вместе со своими не менее симпатичными сестричками, которых у нее три.

Фото из Instagram:

Love my sisters...link in bio for our trip to Sydney ❤️ A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Aug 29, 2016 at 4:20am PDT

Фото из Instagram:

I am so blessed to have these beautiful girls as my younger sisters. I'll be home in two days girls 😘 @rubyleecoffey @hollydazecoffeyyy @bonnieloucoffey A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Jan 29, 2017 at 9:11pm PST

Фото из Instagram:

Miss this cute little button @rubyleecoffey @simmo_surfboards A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Jan 19, 2017 at 9:01pm PST

Фото из Instagram:

Blue or yellow? Comment below 💙 or 💛 @hollydazecoffeyyy A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Jan 16, 2017 at 8:11pm PST

Родители Коффи исколесили всю Австралию, когда она была еще маленькой, а затем обосновались в Сиднее.

Именно там Элли-Джин впервые встала на доску, еще не подозревая, что покорение волн станет делом всей ее жизни.

Австралийка мечтает стать лучшей серфингисткой планеты. В прошлом году из-за травмы она опустилась в рейтинге и сейчас занимает место во второй полусотне. Однако ее карьера, по большому счету, только начинается, а потому все еще впереди!

Фото из Instagram:

People think we have a rivalry going on, and maybe we do, all I know is that you're my favourite person in this world. Happy birthday @hollydazecoffeyyy A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Feb 23, 2017 at 10:46pm PST

На выпады в свой адрес целеустремленная красотка старается не реагировать.

«Мне нравится, как я выгляжу, и я постоянно тренируюсь для того, чтобы стать лучшей. В конце концов, бикини – это моя тренировочная форма»,

– отвечает она критикам ее горячих снимков в Сети.

Фото из Instagram:

Me sliding out of 2016 into a hopefully better 2017 thanks @stab for the post A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Dec 27, 2016 at 8:23pm PST

Фото из Instagram:

😘 A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Mar 9, 2017 at 9:47pm PST

Фото из Instagram:

I love it when it rains in the ocean 📸 @azad.sellars snap chat - Elliejeancoffey A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Jun 1, 2016 at 10:44pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) on Apr 27, 2016 at 8:23pm PDT

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