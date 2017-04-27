Поймали! «Русская Ким Кардашян» наслаждается солнцем в Майами

Анастасия Квитко. Фото: Vida Press/Splash

Стоит признать, в России традиционно было много удивительно похожего на то, что имелось в Соединенных Штатах. Например, автомобиль «Чайка» был советским вариантом американского Chevrolet, мультфильм «Ну, погоди!» - русской версией «Тома и Джерри» и так далее. Есть у русских и своя собственная «Ким Кардашян» - модель с аппетитными формами Анастасия Квитко. Папарацци удалось поймать пышнотелую красотку наслаждающейся солнцем на отдыхе в Майами.