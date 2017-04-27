Поймали! «Русская Ким Кардашян» наслаждается солнцем в Майами

Стоит признать, в России традиционно было много удивительно похожего на то, что имелось в Соединенных Штатах. Например, автомобиль «Чайка» был советским вариантом американского Chevrolet, мультфильм «Ну, погоди!» - русской версией «Тома и Джерри» и так далее. Есть у русских и своя собственная «Ким Кардашян» - модель с аппетитными формами Анастасия Квитко. Папарацци удалось поймать пышнотелую красотку наслаждающейся солнцем на отдыхе в Майами.
Российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко своей славой в первую очередь обязана, безусловно, невероятных размеров ягодицам и пышному бюсту.
Фото: Vida Press/Splash
За страничкой красотки в социальной сети Instagram следят 6 миллионов подписчиков!
Фото: Vida Press/Splash
Некоторое время назад Квитко заявила, что ее формы полностью натуральные, и
пообещала в скором времени превзойти по популярности американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашян.
Пока этого не произошло.
Фото: Vida Press/Splash
Смотрите еще несколько пикантных фото с отдыха из Instagram Анастасии Квитко!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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