Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

В Instagram замечен новый «стильный» и весьма пикантный тренд: все больше девушек со всего мира стремятся продемонстрировать свои формы в купальниках явно меньшего, чем нужно, размера. Вероятно, это модное поветрие связано с наступлением сезона отпусков.

По мнению экспертов, этому способствует набирающее обороты движение бодипозитива и мода на пышные формы. Благодаря пышнотелым красоткам вроде Ким Кардашян внушительные округлости перестали считаться недостатком, и новый тренд - лишь очередное тому подтверждение.

Девушки выбирают настолько крошечные купальники, что грудь просто вываливается наружу, а мини-трусики врезаются в аппетитные «округлости ниже талии».

Первыми эту тенденцию к максимально возможному обнажению, как и полагается, продемонстрировали знаменитости. В бикини не по размеру уже покрасовались Ники Минаж, Анастасия Квитко, сестры Кардашян, Анастасия Решетова и другие девушки с формами.

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Видимо, после этого мода на подобные купальники пойдет и «в народ». Интересно, вы последуете этому примеру?

Ники Минаж

Bad gyal forward. Bad gyal PULL UP! A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Dec 13, 2016 at 3:25pm PST

Анастасия Квитко

Swimsuit @hello_ac305 💕 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Apr 26, 2017 at 1:20pm PDT

Светлана Билялова

A post shared by Sveta Bily (@bilyalova_sveta) on Apr 16, 2016 at 10:22am PDT

Блэк Чайна

Kissed A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Mar 12, 2017 at 3:24pm PDT

Анастасия Решетова

Москва, оставь в покое !!! 🙈📵 A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on May 4, 2017 at 5:14am PDT

Блэк Чайна

Take it easy A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Feb 17, 2016 at 3:30am PST

Кортни Кардашян

This is how we do it down in Puerto Rico A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 25, 2017 at 4:33pm PDT

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