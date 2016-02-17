Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

В Instagram замечен новый «стильный» и весьма пикантный тренд: все больше девушек со всего мира стремятся продемонстрировать свои формы в купальниках явно меньшего, чем нужно, размера. Вероятно, это модное поветрие связано с наступлением сезона отпусков.
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По мнению экспертов, этому способствует набирающее обороты движение бодипозитива и мода на пышные формы. Благодаря пышнотелым красоткам вроде Ким Кардашян внушительные округлости перестали считаться недостатком, и новый тренд - лишь очередное тому подтверждение.
Девушки выбирают настолько крошечные купальники, что грудь просто вываливается наружу, а мини-трусики врезаются в аппетитные «округлости ниже талии».
Первыми эту тенденцию к максимально возможному обнажению, как и полагается, продемонстрировали знаменитости. В бикини не по размеру уже покрасовались Ники Минаж, Анастасия Квитко, сестры Кардашян, Анастасия Решетова и другие девушки с формами.
Видимо, после этого мода на подобные купальники пойдет и «в народ». Интересно, вы последуете этому примеру?
Ники Минаж
Анастасия Квитко
Светлана Билялова
Блэк Чайна
Анастасия Решетова
Блэк Чайна
Кортни Кардашян
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