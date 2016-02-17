Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

Анастасия Решетова
 

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

В Instagram замечен новый «стильный» и весьма пикантный тренд: все больше девушек со всего мира стремятся продемонстрировать свои формы в купальниках явно меньшего, чем нужно, размера. Вероятно, это модное поветрие связано с наступлением сезона отпусков.

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По мнению экспертов, этому способствует набирающее обороты движение бодипозитива и мода на пышные формы. Благодаря пышнотелым красоткам вроде Ким Кардашян внушительные округлости перестали считаться недостатком, и новый тренд - лишь очередное тому подтверждение.

Девушки выбирают настолько крошечные купальники, что грудь просто вываливается наружу, а мини-трусики врезаются в аппетитные «округлости ниже талии».

Первыми эту тенденцию к максимально возможному обнажению, как и полагается, продемонстрировали знаменитости. В бикини не по размеру уже покрасовались Ники Минаж, Анастасия Квитко, сестры Кардашян, Анастасия Решетова и другие девушки с формами.

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Видимо, после этого мода на подобные купальники пойдет и «в народ». Интересно, вы последуете этому примеру?

Ники Минаж

Bad gyal forward. Bad gyal PULL UP!

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Анастасия Квитко

Swimsuit @hello_ac305 💕

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

Светлана Билялова

A post shared by Sveta Bily (@bilyalova_sveta) on

Блэк Чайна

Kissed

A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on

Анастасия Решетова

Москва, оставь в покое !!! 🙈📵

A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on

Блэк Чайна

Take it easy

A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on

Кортни Кардашян

This is how we do it down in Puerto Rico

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on

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