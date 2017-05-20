ФОТО: Агнесе Зелтиня демонстрирует идеальное тело на отдыхе

К концу мая наконец и в Латвии установилась теплая, солнечная погода, а потому не удивительно, что известные в стране персоны проводят свободное время на местных пляжах. Однако есть и те, кто все-таки предпочитает отдыхать на зарубежных курортах, сообщает sejas.lv.
Известная латвийская актриса и дизайнер ювелирных изделий Агнесе Зелтиня с дочерью Марией отправилась на отдых в Арабские Эмираты, где воздух прогрелся уже до сорока градусов тепла.
Судя по снимкам, которые знаменитость размещает в социальных сетях, она прекрасно проводит время в жаркой стране!
Между прочим, Агнесе Зелтиня 14 декабря отметила свой сорок пятый день рождения. Но глядя на ее фотографии в элегантном белом купальнике, можно с уверенностью сказать: возраст никак не сказывается на красоте латвийской актрисы!
Фото из Instagram:
Фото: facebook.com
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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