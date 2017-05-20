ФОТО: Агнесе Зелтиня демонстрирует идеальное тело на отдыхе

К концу мая наконец и в Латвии установилась теплая, солнечная погода, а потому не удивительно, что известные в стране персоны проводят свободное время на местных пляжах. Однако есть и те, кто все-таки предпочитает отдыхать на зарубежных курортах, сообщает sejas.lv.

Известная латвийская актриса и дизайнер ювелирных изделий Агнесе Зелтиня с дочерью Марией отправилась на отдых в Арабские Эмираты, где воздух прогрелся уже до сорока градусов тепла.

Судя по снимкам, которые знаменитость размещает в социальных сетях, она прекрасно проводит время в жаркой стране!

Между прочим, Агнесе Зелтиня 14 декабря отметила свой сорок пятый день рождения. Но глядя на ее фотографии в элегантном белом купальнике, можно с уверенностью сказать: возраст никак не сказывается на красоте латвийской актрисы!

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Фото из Instagram:

It is so great to be back in 🇦🇪! Missed this crazy ☀️ and heat so badly☀️☀️#dubaja #dubai #saturday #holidays #vasara #summerday #summerholidays A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on May 20, 2017 at 12:59pm PDT

Фото: facebook.com

Фото из Instagram:

I had forgotten how +40 feels like🌴☀️👌#shinewithsoulstones #soulstonesbyagnesezeltina #shinebrightlikeadiamond #dubai #dubaja A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on May 21, 2017 at 4:08am PDT

Фото из Instagram:

Greetings from sunny Dubai! I am wearing turquoise necklace from our summer collection Dolce Vita☀️#shinebrightlikeadiamond #dubaja #dubai #burjalarab #burjalarabdubai A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on May 20, 2017 at 3:28am PDT

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