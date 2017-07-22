Ирина Шейк снялась обнаженной спустя всего 3 месяца после родов

Несмотря на то, что Ирина Шейк родила дочку всего 3 месяца назад, модель находится в прекрасной форме. Не так давно она выложила «честное» селфи в зеркале, а на днях опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный для августовского номера испанского журнала Vogue, на котором предстала полностью обнаженной.
- Появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера 18 июля 2017 г.
- Через месяц после родов Ирина Шейк выглядит в бикини так, будто не рожала 20 апреля 2017 г.
- СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями 10 апреля 2017 г.
Мы уже не удивляемся тому, что вскоре после родов модели выходят на подиум или снимаются в откровенных фотосессиях, демонстрируя поклонникам свою идеальную физическую форму. Ирина Шейк не стала исключением и спустя всего 3 месяца после рождения дочери снялась для испанского Vogue в откровенной фотосессии.
Знаменитость опубликовала один из снимков в своем микроблоге, и фолловеры тут же засыпали ее комплиментами: «Супер!», «Потрясающе», «Ирина, вы огонь!».
Мы тоже не можем не восхититься прекрасной формой, в которой находится Шейк. А вы?
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