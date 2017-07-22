Ирина Шейк снялась обнаженной спустя всего 3 месяца после родов

Несмотря на то, что Ирина Шейк родила дочку всего 3 месяца назад, модель находится в прекрасной форме. Не так давно она выложила «честное» селфи в зеркале, а на днях опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный для августовского номера испанского журнала Vogue, на котором предстала полностью обнаженной.

Мы уже не удивляемся тому, что вскоре после родов модели выходят на подиум или снимаются в откровенных фотосессиях, демонстрируя поклонникам свою идеальную физическую форму. Ирина Шейк не стала исключением и спустя всего 3 месяца после рождения дочери снялась для испанского Vogue в откровенной фотосессии.

Знаменитость опубликовала один из снимков в своем микроблоге, и фолловеры тут же засыпали ее комплиментами: «Супер!», «Потрясающе», «Ирина, вы огонь!».

Мы тоже не можем не восхититься прекрасной формой, в которой находится Шейк. А вы?

Instagram:

@mariotestino @voguespain ✨ A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jul 21, 2017 at 5:08pm PDT

Реклама

























Aizvērt Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS

















































































Aizvērt Модель Victoria's Secret Ирина Шейк AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix







Еще по этой теме