Ирина Шейк снялась обнаженной спустя всего 3 месяца после родов

Ирина Шейк
 

Ирина Шейк. Фото: EPA/Scanpix

Несмотря на то, что Ирина Шейк родила дочку всего 3 месяца назад, модель находится в прекрасной форме. Не так давно она выложила «честное» селфи в зеркале, а на днях опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный для августовского номера испанского журнала Vogue, на котором предстала полностью обнаженной.

Еще по этой теме

Мы уже не удивляемся тому, что вскоре после родов модели выходят на подиум или снимаются в откровенных фотосессиях, демонстрируя поклонникам свою идеальную физическую форму. Ирина Шейк не стала исключением и спустя всего 3 месяца после рождения дочери снялась для испанского Vogue в откровенной фотосессии.

Знаменитость опубликовала один из снимков в своем микроблоге, и фолловеры тут же засыпали ее комплиментами: «Супер!», «Потрясающе», «Ирина, вы огонь!».

Мы тоже не можем не восхититься прекрасной формой, в которой находится Шейк. А вы?

Instagram:

@mariotestino @voguespain ✨

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on

Реклама

Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах

Фото: Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах0

Модель Victoria's Secret Ирина Шейк

Фото: Модель Victoria's Secret Ирина Шейк0

Еще по этой теме
Первое полуобнаженное фото Ирины Шейк после рождения дочери

Первое полуобнаженное фото Ирины Шейк после рождения дочери

Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес

Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес

Без ретуши и фильтров: Ирина Шейк выложила «честное» селфи в белье

Без ретуши и фильтров: Ирина Шейк выложила «честное» селфи в белье


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Дом
Дом, Stopiņu pag., 285000 EUR

reklama.vesti.lv

Менторы: беженцам в Муцениеки не хватает одежды и обуви Новости

Менторы: беженцам в Муцениеки не хватает одежды и обуви

Ryanair снижает цены из-за резкого роста прибыли Новости

Ryanair снижает цены из-за резкого роста прибыли

Названа причина смерти первого легального советского миллионера Новости

Названа причина смерти первого легального советского миллионера

Цены на молочные продукты еще вырастут Новости

Цены на молочные продукты еще вырастут

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO Hi-Tech

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

Индустрия моды

Супермодели

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 