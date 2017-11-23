Откровенный танец сексуальной модели стал хитом: почти 5 млн просмотров!

Известная американская модель и актриса Эмили Ратайковски на днях разместила на своей страничке в Instagram короткий ролик, который не на шутку взволновал мужскую половину пользователей Сети. Видео, на котором запечатлено, как красотка эротично танцует в очень откровенном купальнике, за несколько часов собрало 3,6 миллиона просмотров, а на данный момент их уже около 5 миллионов.