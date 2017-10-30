Новый сумасшедший тренд: невидимое нижнее белье «под Волочкову»

Покупая нижнее белье не того размера, женщины, как правило, расстраиваются, а вот жительницы Японии, наоборот, радуются. Более того — сегодня они делают это специально! В Стране восходящего солнца набирает популярность весьма неоднозначный тренд.

Все же фантазия азиатских дизайнеров и модниц не может сравниться ни с западной, ни с русской. Вспомните хотя бы колготки с педикюром или котосумки, придуманные японскими умельцами. Сегодня речь пойдет об особом нижнем белье, ставшем настоящим мастхэвом среди жительниц Токио. Новинка представлена маркой Predator Rat, позаимствовавшей идею у бодибилдеров.

На фото, опубликованных в официальном Instagram бренда, девушки позируют в миниатюрных бюстгальтерах и стрингах, едва прикрывающих интимные места на их хрупких фигурах.

Фишка заключается в том, что нижнее белье на размер или два меньше необходимого.

«Чем меньше, тем лучше», — заявляют дизайнеры Predator Rat, представляя коллекцию нижнего белья.

По задумке представителей компании, такое белье наилучшим образом акцентирует внимание на главном. Беспокоит лишь один момент: это же неудобно!

Видимо, кому как, ведь пикантную новинку оценили не только обладательницы стройных фигур, но и девушки с формами.

Кстати, если компания захочет предоставлять свою продукцию в России и будет искать среди знаменитостей персону, которая согласится принять участие в съемках рекламной кампании,