Увеличившая ягодицы британка теперь не может сидеть

28-летняя жительница британского города Бирмингема Стар Делгайдис потратила на пластические операции больше 230 тысяч фунтов стерлингов. Однако одна из последних — увеличение пятой точки — прошла неудачно.

В декабре прошлого года Стар Делгайдис сделала операцию по увеличению ягодиц. Хирург установил ей имплантаты объемом 650 кубических сантиметров — вдвое больше размера, который рекомендовали специалисты.

Кроме того,

она заранее набрала 25 килограммов, чтобы врачи могли сделать липофилинг — перекачать в ягодицы лишний жир из других частей тела.

Спустя месяц после операции, которая обошлась в 15 тысяч фунтов стерлингов, Делгайдис поняла, что выбрала слишком большие имплантаты.

По ее словам, она не может привыкнуть к странным ощущениям, которые возникают, когда она пытается сесть.

«Я чувствую, как они двигаются, и хотя мне нравится, как я выгляжу в одежде, в бикини тело смотрится ужасно. Уже мечтаю избавиться от имплантов»,

— заявила девушка. Стар рассказала, что теперь на реабилитацию может уйти два года (вместо привычных 6 месяцев). Британка также призналась, что четыре раза корректировала форму груди, сделала четыре ринопластики и пять липосакций.

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