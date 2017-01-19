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Возьмите на заметку простой рецепт итальянской пасты карбонара с беконом, яйцами и сливками. Быстро, сытно и вкусно!

Ингредиенты: спагетти 375 г, оливковое масло - 1 ст. л., полоски бекона, нарезанные кусочками по 2 см, - 200 г, яйца - 2 шт., яичные желтки - 2 шт., сливки - 1/2 стакана, тертый пармезан - 2/3 стакана, петрушка для подачи, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

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1. Приготовить пасту в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой, процедить. Вернуть в кастрюлю.

2. Пока варятся макароны, нагреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить бекон. Готовить в течение 4 минут (или до хрустящей корочки).

3. Взбить яйца, яичные желтки, сливки и пармезан в миске, приправить перцем.

4. Добавить бекон и яичную смесь к макаронам. Готовить, помешивая, на слабом огне в течение 1 минуты.

5. Посыпать пасту петрушкой и подавать.

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