Названо главное условие идеального секса

Исследователи считают, что здоровый образ жизни и физическое состояние сильно влияют на качество сексуальных отношений. Однако они отметили, что главным условием для идеальной интимной близости является ее «громкость».
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По словам экспертов, вступающие в половой контакт партнеры получают большее взаимное удовольствие, если при этом они стонут и издают прочие звуки в постели.
Этот необычный показатель оказался ключевым, так как «громкость» человека помогает узнать, что нравится или не нравится его партнеру.
Также стоны и крики свидетельствуют о том, что возлюбленный действительно доставляет удовольствие второй половинке. Это усиливает уверенность мужчины или женщины в своих действиях.
Согласно исследованиям,
большинство женщин предпочитают стонать перед оргазмом своего партнера. Таким образом они стараются ускорить процесс и поднять мужскую самооценку.
В свою очередь, мужчины издают различные звуки во время предварительных ласк, тем самым вызывая у возлюбленной чувство значимости и желание перейти к оральным ласкам.
Напомним, ранее социологи сообщили, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляться на романтичное свидание в ресторан. Исследователи объясняют это чрезмерной занятостью представителей современного поколения.
«Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию»,
– комментирует результаты опроса антрополог, доктор Хелен Фишер.
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