Секса стало меньше не только у вас. Что происходит - страшно!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Произнесенные когда-то слова «в Советском Союзе секса нет!» разлетелись в свое время по всему миру, но все уже давно поняли, что это была лишь неудачная фраза, которая на самом деле никак не соответствовала реальному положению вещей. С «этим делом» в СССР все было в порядке, просто говорить об этом откровенно не считали возможным. А вот сегодня уже американцы бьют тревогу - причем теперь это не просто слова, а правда жизни, которая подкреплена официальной и весьма грустной статистикой!

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Всем известно, что секс - это не только удовольствие, но и прекрасное лекарство от головной боли, простуды и даже депрессии.

Кроме того, доказано, что физическая нагрузка (или разгрузка!) интимного характера положительно сказывается на работе.

В Швеции в связи с этим даже предложили платить муниципальным работникам за перерыв на секс.

ЧИТАЙ НА TVNET: Секс как лекарство: от каких недугов спасает интимная близость?

Но есть проблема: американцы все меньше и меньше занимаются сексом. Причем это относится ко всем вне зависимости от возраста, расы и вероисповедания.

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По результатам исследования, опубликованного в Archives of Sexual Behavior, жители США сегодня занимаются сексом в 9 раз меньше, чем это былоой близости стал снижаться. Особенно в супружеских парах - в браке в среднем предавались любовным утехам 56 раз в год в 2014 году (в 1989-м - 67 раз). И все же супружеские пары имеют секс чаще, чем одинокие люди.

При этом - вы не поверите! - у людей старше 70 лет, наоборот, количествово сексуальных контактов увеличилось с 9,6 1989 году до 11 в 2014-м.

Говорят, причиной такого резкого падения интереса к сексу стали культурные изменения последних лет. Появилось гораздо больше возможностей получить удовольствие в соцсетях, от видеоигр и просмотра фильмов и сериалов, любой из которых можно скачать в Интернете. А если еще учесть загруженность на работе и доступность порнографии на сегодняшний день...

Речь в исследовании, конечно, об американцах, но у нас разве не так? Больше всего волнует вопрос: наши дети когда-нибудь своих внуков дождутся при таком развитии событий? Если нет - это страшно!

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