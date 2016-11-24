Юная модель продала свою невинность на торгах за 2,5 млн евро и гордится

19-летняя американка решила заработать на своей девственности, чтобы оплатить обучение и отправиться в кругосветное путешествие. В погоне за невинностью Жизель эскорт-агентство устроило настоящий аукцион со стартом в 100 тысяч евро. В итоге «лот» достался миллионеру из Абу-Даби, который выложил за него 2,5 миллиона евро.

Недавно Сеть взбудоражила новость о том, что 18-летняя модель Александра Кефрен из Румынии, прославившаяся своим заявлением о намерении продать девственность на аукционе, наконец-то нашла покупателя. По данным СМИ,

право первой ночи с ней Александра выставила на продажу в ноябре 2016 года за один миллион евро. В марте 2017-го стоимость невинности красотки возросла более чем в два раза,

и в итоге «лот» ушел с молотка за 2,3 миллиона евро.

Alexandra is selling her Virginity on Cinderella Escorts for a record sum of 1.000.000 Euro! https://t.co/RRfecfiFzQ pic.twitter.com/ffIKwwwPlq— Cinderella Escort (@CinderelaEscort) November 24, 2016

По протоптанной дорожке решила пойти еще одна предприимчивая девушка — Жизель из США. Американская модель призналась, что сделала это ради того, чтобы оплатить учебу и отправиться в путешествие. «Я даже мечтать не могла, что ставки так вырастут — цена достигла 2,5 миллиона евро. Это невероятно», — сказала она в одном из интервью.

«Я уверена, что продажа девственности — своеобразная форма освобождения женщины, и меня возмущают люди, которые запрещают этим заниматься.

Если я хочу переспать с кем-то, кто не является моей первой любовью, — это мое собственное решение».

Победителем торгов стал бизнесмен-миллионер из Абу-Даби, чье имя не разглашается. Известно, что на встрече девушку сопровождали представители эскорт-агентства Cinderella Escorts, которое является организатором аукциона.