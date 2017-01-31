Эксперты рассказали, сколько есть хлеба

Хлеб
 

Хлеб. Фото: Flickr/by neil conway

Хлеб – один из самых спорных продуктов питания, и зачастую от него советуют отказываться либо сводить его потребление к жесткому минимуму. Но, по мнению ряда экспертов, здоровым людям хлеб нужно есть ежедневно.

Рекомендации специалистов об употреблении хлеба опубликовала электронная газета «Век». Нутрициологи единодушно советуют не отказываться от хлеба, поскольку

этот продукт является здоровым источником витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.

Говоря о том, какой хлеб предпочтительнее, если исходить из его потенциала пользы для здоровья, медики отметили следующее:

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- Если в черном чуть больше витаминов и клетчатки, то белый реже вызывает вздутие живота и изжогу, также полезен для регулярного потребления цельнозерновой хлеб.

Можно ли из-за хлеба располнеть? По мнению экспертов, нет – при условии, что этим продуктом не злоупотребляют.

При отсутствии противопоказаний по здоровью можно употреблять до 300 граммов хлеба в день,

считают они.

«Чтобы понять, насколько качественен хлеб, нажмите на него пальцем. Если сильно проминается и восстанавливает свою форму медленно, в тесте чересчур много разрыхлителей. Кстати, слишком ярко выраженный хлебный запах в отделе говорит о том, что хлеб хранится в неправильных условиях», - говорят специалисты.

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