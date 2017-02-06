Что происходит с почками, кожей и мозгом в те дни, когда на вас много косметики

Популярность средств макияжа в наше время высока как никогда в истории. Например, за один только 2014 год объем глобального рынка косметики составил 460 миллиардов долларов! При этом специалисты говорят, что в ближайшие 5 лет этот рынок будет только расти — примерно на 3,8% ежегодно.

Данные недавнего опроса свидетельствуют, что целых 44% женщин считают себя непривлекательными без макияжа. Проблема, однако, заключается в том, что все больше медиков, ученых и простых потребителей говорят об опасности макияжа для физического здоровья.

Все средства макияжа, от тональных кремов до туши, содержат множество химических веществ, не все из которых безопасны для здоровья.

В самых безобидных случаях они могут вызвать проблемы с кожей — пересыхание, шелушение, аллергические реакции. Но гораздо большее беспокойство выражает тот факт, что эти вещества могут проникать сквозь кожу и попадать в кровь. Регулярный контакт с токсическими химикатами представляет собой огромный риск для здоровья.

Реклама

Вот какие опасные вещества содержатся в средствах макияжа:

Кадмий

Это мягкий голубовато-белый металл, вызывающий почечную недостаточность, болезни костей и даже рак. Исследователи считают, что токсичность кадмия гораздо ниже лимитов содержания, установленных Всемирной организацией здравоохранения.

Исследование FDA выявило наличие кадмия в продукции Estee Lauder, Jafra Cosmetics, l’Oreal, Yves Rocher, Revlon, Proctor and Gamble, Mary Kay, Jane & Co.,

в т. ч. в рассыпных тенях для век, кремообразных тенях для век, базах и тональных кремах.

Толуол

Это растворитель, который может повредить нервную систему и привести к развитию таких заболеваний, как старческий маразм. Толуол содержится в некоторых средствах для ногтей и красках для волос.

Бензофеноны

Применяются в качестве защиты от УФ-излучения.

Согласно статье в журнале «Dermatitis», бензофеноны могут вызывать аллергические реакции — от высыпаний на коже до анафилактического шока.

Бензофеноны содержатся в бальзамах, тональных кремах, лаках для ногтей, духах, шампунях, кондиционерах, лаках для волос и детских кремах от загара.

Парабены

Эти вещества добавляются в косметическую продукцию, чтобы препятствовать росту бактерий.

Парабены — это потенциальные эндокринные разрушители, а одно исследование выявило наличие парабенов в тканях рака груди.

Парабены чаще всего используются в парфюмах и одеколонах, но также могут содержаться в гелях для душа, шампунях, кондиционерах и лосьонах.

Свинец

Тяжелый металл, содержащийся во множестве косметических средств, особенно пигментных, типа тонального крема, теней для век, помады и подводки для глаз.

Свинец крайне токсичен при попадании в кровь и приводит к нервным расстройствам, бесплодию и даже раку.

Чаще всего свинец встречается в средствах для губ, таких как помада, блеск и подводка для губ. Кроме того, он содержится в красках для волос, туши, тенях для век, румянах и тональных кремах. Исследование FDA обнаружило следовые количества свинца практически во всех продуктах, кроме присыпки для младенцев и лосьонов.

Тальк

Это минерал, входящий в порошкообразные средства макияжа типа пудры и румян, а также в жидкие основы. Тальк часто оказывается загрязнен асбестом — известным канцерогеном.

Согласно обзору в «European Journal of Cancer Prevention», множество исследований связывают порошкообразный тальк с раком яичников.

Тальк известен в основном как компонент присыпок для младенцев, но также содержится в дезодорантах, средствах женской гигиены, порошкообразных тенях для век, помаде и масках для лица.

ЧИТАЙ НА TVNET: Откажитесь, пока не поздно: детские присыпки с тальком опасны!

Чтобы избежать контакта с опасной химией, специалисты советуют пользоваться только натуральной косметикой. Всегда интересуйтесь составом косметических средств, особенно когда речь идет о макияже — ведь кожа на лице особенно восприимчива!

Еще по этой теме