С жареной рыбой связали опасную болезнь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Bernhard Pries/Scanpix

Рыба неизменно входит в список наиболее полезных для здоровья продуктов питания. Но специалисты оговариваются: особое значение имеет способ ее приготовления.

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Оказывается,

любовь к жареной рыбе может довести человека до опасного для жизни нарушения – кровоизлияния в мозг.

Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами из Американской ассоциации кардиологов.

Эти врачи исследовали особенности здоровья у 21 тысячи человек, средний возраст которых составил 65 лет. Участники прошли медицинское обследование, а также заполнили анкеты, помогавшие выявить их привычки в повседневном питании. Таким образом медработники обнаружили, что у тех, кто употребляет много жареной рыбы, риск развития инсульта выше, чем у других.

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Также оказалось, что люди довольно пренебрежительно относятся к популярной рекомендации врачей обязательно есть жирную рыбу один-два раза в неделю. По словам авторов проекта, данного правила придерживались менее четверти участников исследования.

Специалисты напомнили, что

жирная рыба в рационе питания играет роль средства профилактики болезней сосудов, сердца и мозга.

При этом достаточно употреблять вполне доступные виды этого продукта – например, консервированные сардины и скумбрию.

Что касается готовки, то ученые констатировали: «Для снижения риска инсульта следует есть рыбу чаще и готовить ее другим способом, нежели жарить».

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