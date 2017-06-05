Названы продукты, от которых нужно отказаться с возрастом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Klaus Westermann/Scanpix

Если молодость еще позволяет телу как-то сохраняться даже при употреблении очевидно неполезных продуктов питания, то в определенном возрасте этот принцип перестает действовать. Тем, кто после 30 и 40 лет хочет выглядеть моложе и стройнее, медики из США рекомендуют отказаться от определенной еды.

Еще по этой теме

По словам экспертов, возраст между 30 и 40 годами становится «особенным» -

в организме замедляются естественные процессы по выведению токсичных веществ и поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

В связи с этим привычная раньше еда может стать причиной серьезного роста веса и проблем с состоянием кожи и волос.

На страницах кулинарного журнала Steak Lovers специалисты порекомендовали вычеркнуть из рациона ряд продуктов тем, кто уже перешагнул 35-летний рубеж. В частности, они предложили ввести табу на сахар, обилие которого тормозит выработку белка коллагена и усиливает образование морщин. Особенно опасными, по их мнению, являются скрытые источники сахара, - такие как йогурты с разными наполнителями.

Реклама

«Многие источники сахара успешно скрыты под видом здоровых продуктов. Именно таковы йогурты с добавками. В них часто больше сахара на одну порцию, чем в плитке темного шоколада», - заявили эксперты.

Также, по их мнению, после 30 лет нужно забыть о пакетированных фруктовых соках, газировке и сахарозаменителях.

Привычка пить пиво с возрастом усугубляет внешнее старение, так как из всех видов алкоголя оно наиболее сильно обезвоживает организм, а это прямой путь к морщинам. Ученые напоминают: в процессе старения организм все хуже метаболизирует алкоголь.

Еще по мере приближения к 40 годам лучше отказаться от белого хлеба, считают медики.

Рафинированные углеводы, которые в большом количестве содержатся в изделиях из белой муки, быстро превращаются организмом в сахар

, что способствует старению кожи и полноте.

Помимо указанных прожуктов, организм с возрастом все хуже переносит процесс переваривания солений. Пристрастие к ним усугубляет внешние признаки старения – отечность, нездоровый тонус кожи, мешки под глазами, рассказали специалисты.

Еще по этой теме
Осторожно: врачи назвали привычные продукты, которые могут повредить мозг

Осторожно: врачи назвали привычные продукты, которые могут повредить мозг

Врачи назвали продукты, которые со временем убивают

Врачи назвали продукты, которые со временем убивают

Убийцы важнейших органов человека: эти продукты покупать нельзя!

Убийцы важнейших органов человека: эти продукты покупать нельзя!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде Showbiz

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде

арень пришел голосовать, но узнал, что девушка его «передекларир Новости

арень пришел голосовать, но узнал, что девушка его «передекларир

Приостановлена деятельность партии «За независимую Латвию!» Новости

Приостановлена деятельность партии «За независимую Латвию!»

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Hi-Tech

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций Hi-Tech

Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций

Здоровье

Будьте здоровы!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 