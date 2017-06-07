Ученые нашли простой способ похудеть и сохранить результат

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Mitar gavric/Scanpix

Подтвердилось: ежедневное питье молока помогает худеть без прибегания к диете. Молоко действительно способно ускорять обмен веществ в организме человека и способствовать избавлению от лишнего веса, подтвердили американские исследователи. При этом, как убедились врачи, эффект похудения сохраняется долгое время.

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Научные работники из Университета штата Айова в США провели эксперимент, в рамках которого его добровольные участники, обладатели избыточного веса, каждый день пили молоко. Данный проект длился пять лет,

испытуемые ежедневно выпивали по 0,5 литра молока. При этом люди не сидели на диете, им разрешалось употреблять желаемые продукты и блюда.

Регулярные наблюдения за весом и физиологическими параметрами участников эксперимента показали: все они к его финалу похудели. По словам врачей, каждый сбросил в среднем чуть более 5 килограммов.

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«Участники худели постепенно, их организм без стресса переносил происходящие изменения. После завершения эксперимента испытуемые длительное время не набирали лишний вес», - отметили авторы.

Напомним,

в одном литре молока содержится суточная норма для взрослого человека витаминов и микроэлементов за исключением магния, меди, железа и марганца.

Причем вещества из молока легко усваиваются организмом.

Напомним, не так давно ученые в Израиле также проводили эксперимент, участники которого регулярно употребляли молоко – по 350 мл каждый день. Люди, участвовавшие в проекте, сбросили благодаря молоку по несколько килограммов веса. Исследователи тогда заявили, что молоко помогает худеть абсолютно всем.

ЧИТАЙ НА TVNET: Ученые: молоко помогает похудеть всем

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