Онкологи советуют: взгляните на ладони - они могут предупредить о раке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Если вовремя обратить внимание на изменения вида ладоней, то можно выявить и начать лечение ракового заболевания на самой первой стадии, что дает гораздо больше шансов на выздоровление человека. Данную точку зрения озвучили онкологи из Великобритании.

Еще по этой теме

Издание «OaNews» опубликовало сведения, полученные британскими специалистами, которые заявили, что по изменившемуся виду ладоней можно определить наличие у человека рака.

«Мы пришли к этому, изучая на практике пациентов, перенесших рак. Ладони таких пациентов отличаются грубоватостью и имеют припухлости»,

- рассказали терапевты.

Реклама

По мнению британских экспертов, к любым телесным изменениям стоит относиться серьезно, так как они могут возникать в результате заболевания раком.

Непонятный зуд, волдыри, сыпь, загрубевшие участки на коже могут сигналить о начавшейся онкологии в тот момент, когда заподозрить ее бывает еще очень трудно.

В ходе исследований было установлено, что почти 18 процентов пациентов с раковым диагнозом видели на своем теле новообразование неизвестного происхождения, при этом подавляющее большинство (77 процентов) думали, что это - ничего серьезного.

Особенно должно настораживать, если после случайного удара появившиеся шишка или синяк не исчезают в течение нескольких недель,

отметили специалисты. Напомним, ранее эксперты по онкологии утверждали, что после удаления родинок в салонах красоты люди чаще гибнут от рака кожи.

Еще по этой теме
6 невинных проблем кожи, говорящих о тяжелых болезнях

6 невинных проблем кожи, говорящих о тяжелых болезнях

Как узнать о проблемах со здоровьем по рукам

Как узнать о проблемах со здоровьем по рукам

Взгляните на пальцы своих рук - они расскажут о склонности к болезням

Взгляните на пальцы своих рук - они расскажут о склонности к болезням


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание Новости

Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона Hi-Tech

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове Hi-Tech

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы Hi-Tech

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы

Вышел трейлер новых «Елок» Showbiz

Вышел трейлер новых «Елок»

Научные открытия

Заболевания

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ENGINEER
ENGINEER
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 