Онкологи советуют: взгляните на ладони - они могут предупредить о раке

Если вовремя обратить внимание на изменения вида ладоней, то можно выявить и начать лечение ракового заболевания на самой первой стадии, что дает гораздо больше шансов на выздоровление человека. Данную точку зрения озвучили онкологи из Великобритании.
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Издание «OaNews» опубликовало сведения, полученные британскими специалистами, которые заявили, что по изменившемуся виду ладоней можно определить наличие у человека рака.
«Мы пришли к этому, изучая на практике пациентов, перенесших рак. Ладони таких пациентов отличаются грубоватостью и имеют припухлости»,
- рассказали терапевты.
По мнению британских экспертов, к любым телесным изменениям стоит относиться серьезно, так как они могут возникать в результате заболевания раком.
Непонятный зуд, волдыри, сыпь, загрубевшие участки на коже могут сигналить о начавшейся онкологии в тот момент, когда заподозрить ее бывает еще очень трудно.
В ходе исследований было установлено, что почти 18 процентов пациентов с раковым диагнозом видели на своем теле новообразование неизвестного происхождения, при этом подавляющее большинство (77 процентов) думали, что это - ничего серьезного.
Особенно должно настораживать, если после случайного удара появившиеся шишка или синяк не исчезают в течение нескольких недель,
отметили специалисты. Напомним, ранее эксперты по онкологии утверждали, что после удаления родинок в салонах красоты люди чаще гибнут от рака кожи.Еще по этой теме