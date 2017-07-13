Кожу от старения спасает лишь один вид кремов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Piotr Marcinski/Scanpix

Даже дорогостоящие косметические средства, предназначенные для омоложения кожи, по своему эффекту оказываются такими же, как дешевые. Согласно публикации в журнале Health, ученые сочли лишь единственный вид кремов действительно способным предотвращать появление морщин на лице.

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«Большинство средств, которые предлагают в аптеках, не делают абсолютно ничего», - цитирует издание сотрудников Американского химического общества, изучивших проблему.

Проведенное ими исследование показало, что

даже самый дорогостоящий крем для защиты от морщин может иметь только кратковременный или же совершенно незначительный эффект.

Использование такого средства – это как временная мера по улучшению, от старения кожи он не поможет, заявили ученые.

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По их словам, самыми популярными средствами в составе антивозрастных кремов являются гидроксикислоты, пептиды, витамины и ретиноиды. Эти компоненты по-разному влияют на состояние кожи, но если говорить о недопущении морщин, то лишь один вид кремов может справиться с такой задачей – солнцезащитный, отметили эксперты.

«Одни производители кремов предлагают средства, активизирующих выработку коллагена, а другие стараются противостоять вредным для кожи веществам. Но правда в том, что

80% морщин зависят от солнца, которое негативно влияет на состояние дермы. В связи с этим для предупреждения возрастных изменений достаточно просто использовать средства с УФ-защитой»,

- резюмировали химики из США.

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