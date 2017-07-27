Ученые рассказали, когда дыня может быть опасна

Американские исследователи сообщили, что им удалось доказать, что дыней можно сильно отравиться, а также назвали категории людей, которым вообще лучше отказаться от употребления этого продукта.

Исследователи рассказали, что любимое лакомство многих — дыня — может быть опасно для здоровья людей, поскольку может содержать вредные вещества. О том, что арбузы могут быть опасными для здоровья из-за пестицидов известно давно. Однако теперь ученые также пришли к выводу, что и дыни могут быть не менее опасными по той же причине.

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Ученые говорят о том, что

особенно опасными дыни могут быть для маленьких детей, чей организм недостаточно стойкий и не может противостоять опасным бактериям и вирусам,

что в итоге может приводить к серьезным заболеваниям.

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Медики отмечают, что дыня является очень полезной бахчевой культурой, поскольку в ней содержатся витамины группы А и В, а также С и Р. При этом, ученые говорят, что дыня может быть отличным средством профилактики простудных заболеваний и способствует укреплению иммунитета человека.

Опасным может быть этот фрукт, если его сочетать с неправильными продуктами. В результате это может приводить к отравлению даже в случае, если сама дыня является нормальной и не содержит опасных веществ. Также в целом

организм людей не так хорошо усваивает этот продукт, если употреблять его в больших количествах, поэтому важно есть дыню в меру.

От употребления дыни стоит отказаться тем, кто страдает язвой и сахарным диабетом, поскольку таким людям очень вероятно этот продукт может нанести вред.

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