Кому и почему надо есть хурму

Хурма рекомендована тем, кто борется с лишним весом. Несмотря на то, что фрукт этот сладкий, в нем содержится мало калорий. И это еще далеко не все!

Сушеные плоды хурмы применяются как заменитель валокордина при лечении гипертонической болезни. Съедайте по 2-3 плода ежедневно. Плоды хурмы помогают бороться с проблемами желудочно-кишечного тракта.

При диарее 6 спелых плодов нужно разрезать на части и залить 3 стаканами кипятка, накрыть крышкой и выдержать полчаса. Остудить и принимать по 1 стакану каждые 2-4 часа.

Съешьте хурму на завтрак, и вы удивитесь своей работоспособности.

Хурма служит профилактикой онкологии, заболеваний легких и образования камней в почках.

Является мочегонным и тонизирующим средством, рекомендуется при нервных расстройствах, плохом настроении. Укрепляет зрение и не дает организму стареть раньше времени.

Любители хурмы часто становятся долгожителями.

Черешки плодов хурмы применяют при ночном и возрастном недержании мочи. 1 ст. ложку измельченных плодных черешков хурмы залить 1 стаканом кипятка, варить 10 минут, настаивать час под крышкой. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день. Нельзя злоупотреблять хурмой при сахарном диабете.