Восточная красавица-миллионерша из Казахстана покоряет Instagram

26-летняя светская леди и insta-girl Ирада Рамаданова из Казахстана завоевывает все большую популярность в соцсетях. Как же живет красавица, которую на родине называют «новой Гогой Ашкенази»?
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С Гогой Ашкенази, некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана, молодую светскую леди Ираду Рамаданову связывают яркая внешность, а также страсть к дорогим украшениям, сумочкам и автомобилям.
Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать едва ли не любая модница — девушка с удовольствием демонстрирует свои сокровища в Instagram.
За жизнью молодой insta-girl из Казахстана следят уже более 250 тысяч подписчиков.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
На днях Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в честь своего 26-летния в одном из фешенебельных ресторанов Москвы.
Ираду и ее подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра».
За вечер именинница сменила два роскошных наряда. При этом, говорят, круг общения Рамадановой довольно узкий: она дружит с Викторией Лопыревой и была близкой приятельницей погибшей в автокатастрофе в Швейцарии внучки Платона Лебедева, Дианы.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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