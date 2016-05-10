Восточная красавица-миллионерша из Казахстана покоряет Instagram

Ирада Рамаданова
 

Ирада Рамаданова. Фото: instagram.com/irada24

26-летняя светская леди и insta-girl Ирада Рамаданова из Казахстана завоевывает все большую популярность в соцсетях. Как же живет красавица, которую на родине называют «новой Гогой Ашкенази»?

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С Гогой Ашкенази, некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана, молодую светскую леди Ираду Рамаданову связывают яркая внешность, а также страсть к дорогим украшениям, сумочкам и автомобилям.

Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать едва ли не любая модница — девушка с удовольствием демонстрирует свои сокровища в Instagram.

За жизнью молодой insta-girl из Казахстана следят уже более 250 тысяч подписчиков.

Фото из Instagram:

🌟 #happiness

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

❤️

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

На днях Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в честь своего 26-летния в одном из фешенебельных ресторанов Москвы.

Ираду и ее подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра».

За вечер именинница сменила два роскошных наряда. При этом, говорят, круг общения Рамадановой довольно узкий: она дружит с Викторией Лопыревой и была близкой приятельницей погибшей в автокатастрофе в Швейцарии внучки Платона Лебедева, Дианы.

Фото из Instagram:

Let's get the party started!!! 🎉🎉🎉🎉💃🏼💃🏼💃🏼

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

Фото из Instagram:

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

Фото из Instagram:

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

Фото из Instagram:

Being happy never goes out of style 💠🙎🏻 #dubai

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

Фото из Instagram:

#Paris is always a good idea 🌺🌺🌺

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on

Фото из Instagram:

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