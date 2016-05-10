Восточная красавица-миллионерша из Казахстана покоряет Instagram

26-летняя светская леди и insta-girl Ирада Рамаданова из Казахстана завоевывает все большую популярность в соцсетях. Как же живет красавица, которую на родине называют «новой Гогой Ашкенази»?

С Гогой Ашкенази, некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана, молодую светскую леди Ираду Рамаданову связывают яркая внешность, а также страсть к дорогим украшениям, сумочкам и автомобилям.

Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать едва ли не любая модница — девушка с удовольствием демонстрирует свои сокровища в Instagram.

За жизнью молодой insta-girl из Казахстана следят уже более 250 тысяч подписчиков.

Фото из Instagram:

🌟 #happiness A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Dec 16, 2016 at 8:10am PST

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Фото из Instagram:

Happy birthday to me!!! Uraaa!!! 💘💘💘🎊🎊🎊🎊🤗🤗🤗🎉🎉🎉🎉💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Dec 24, 2016 at 4:04am PST

Фото из Instagram:

❤️ A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Oct 8, 2016 at 3:34pm PDT

На днях Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в честь своего 26-летния в одном из фешенебельных ресторанов Москвы.

Ираду и ее подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра».

За вечер именинница сменила два роскошных наряда. При этом, говорят, круг общения Рамадановой довольно узкий: она дружит с Викторией Лопыревой и была близкой приятельницей погибшей в автокатастрофе в Швейцарии внучки Платона Лебедева, Дианы.

Фото из Instagram:

Let's get the party started!!! 🎉🎉🎉🎉💃🏼💃🏼💃🏼 A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Dec 24, 2016 at 7:28am PST

Фото из Instagram:

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Dec 27, 2016 at 10:49am PST

Фото из Instagram:

A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Nov 7, 2016 at 7:37am PST

Фото из Instagram:

Being happy never goes out of style 💠🙎🏻 #dubai A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Oct 24, 2016 at 5:09am PDT

Фото из Instagram:

#Paris is always a good idea 🌺🌺🌺 A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on May 10, 2016 at 2:07am PDT

Фото из Instagram:

For some moments in life , there are no words... Can't wait for tomorrow 💭💭💭 #моемаленькоеибольшоесчастье#smilesmile#welcometosttropez A photo posted by Irada Ramadanova (@irada24) on Aug 16, 2016 at 1:01pm PDT

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