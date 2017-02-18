Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом

Похудевшая и похорошевшая прославленная российская гимнастка и общественный деятель Алина Кабаева 17 февраля открыла «Кубок чемпионок «Газпром» в Москве. На безымянном пальце правой руки девушки красовалось кольцо, похожее на обручальное.
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Стартовавшее в Москве мероприятие получило имя Алины Кабаевой. Кубок является квалификационным к первому в этом сезоне международному рейтинговому турниру «Гран-при Москва 2017».
Олимпийская чемпионка, как виновница торжества, приняла участие в церемонии его открытия в спортивном зале «Дружба».
Вместе с ней эту почетную роль разделила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Кабаева призналась, что для нее это большая честь – присутствовать на этом спортивном празднике.
Чемпионка поблагодарила гостей мероприятия, приехавших из 32 стран, и пожелала всем удачи,
сообщает «Спорт Экспресс».
Фото: TASS/Scanpix
Также спортсменка отметила вклад тренера в ее спортивные успехи и достижения всей сборной России.
«Мы столько лет первые на Олимпийских играх – я желаю, чтобы это никогда не кончалось!»,
– сказала Алина.
Отметим, в финалах «Гран-при» 19 февраля примут участие восемь лучших спортсменок в каждом виде программы по результатам квалификации «Кубка чемпионок «Газпром». Выступят и групповые команды.
Фото: TASS/ScanpixЕще по этой теме