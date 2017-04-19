На горнолыжном курорте России установлен рекорд по массовому «голому» спуску

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области в минувшую субботу, 22 апреля, в рамках ежегодного фестиваля GrelkaFest 2017 состоялся традиционный спуск с горы любителей горных лыж и сноуборда в купальниках и плавках.

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По данным издания Vse42.ru, «голый» заезд стал самым массовым спуском в купальниках. С горы Зеленая спустились 1498 лыжников и сноубордистов.

Как сообщает Newslab.ru, число участников мероприятия на 387 человек превысило достижение прошлого года (тогда в спуске участвовало 1111 лыжников и сноубордистов), установленное на этом курорте, и оказалось на 300 человек больше, чем на аналогичном заезде в Сочи. Новый российский рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

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#megabus_pro#GrelkaFest#grelka#sheregesh#gesh#krasnoyarsk A post shared by @marina_guzova on Apr 22, 2017 at 2:06am PDT

По данным издания «Ваш город», старт спуску дал заслуженный мастер спорта и серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Бессмертных, который сам тоже принял участие в этой акции.

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#grelkafest#grelkafest2017 #sheregesh#snowboarding#snowgirl A post shared by novikova686 (@novikova686) on Apr 23, 2017 at 7:04am PDT

Организаторы мероприятия определили победителей в четырех номинациях. Самым старшим участником полуобнаженного заезда стал 73-летний Эдуард Нефедев. Первым зарегистрировавшимся на спуск оказался 13-летний Стас Кривошеев.

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В этот раз я своих любимых хаски не нашла, но один умелец на гору вот что припёр🕊 почувствуй себя на пять минут моделью Victoria's Secret 👌🏻😂 #grelkafest #sheregesh #grelka #grelkafest2017 A post shared by Irina from Siberia💎 (@iriska_mom) on Apr 22, 2017 at 6:04am PDT

Участником, который добирался до Шерегеша из самой отдаленной территории, был признан Джоел Кетола из Нью-Йорка, который преодолел 9496 километров. В номинации «Просто счастливчик» победил Николай Угрюмов, получивший «счастливый» стартовый номер.

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Кусочек зимних пляжей Сибири⛷👙 #grelkafest2017 #grelka #grelkafest #sheregesh A post shared by Irina from Siberia💎 (@iriska_mom) on Apr 23, 2017 at 3:35am PDT

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше проходит уже в пятый раз - он закрывает зимний сезон.







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