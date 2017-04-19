На горнолыжном курорте России установлен рекорд по массовому «голому» спуску

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области в минувшую субботу, 22 апреля, в рамках ежегодного фестиваля GrelkaFest 2017 состоялся традиционный спуск с горы любителей горных лыж и сноуборда в купальниках и плавках.
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По данным издания Vse42.ru, «голый» заезд стал самым массовым спуском в купальниках. С горы Зеленая спустились 1498 лыжников и сноубордистов.
Как сообщает Newslab.ru, число участников мероприятия на 387 человек превысило достижение прошлого года (тогда в спуске участвовало 1111 лыжников и сноубордистов), установленное на этом курорте, и оказалось на 300 человек больше, чем на аналогичном заезде в Сочи. Новый российский рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
По данным издания «Ваш город», старт спуску дал заслуженный мастер спорта и серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Бессмертных, который сам тоже принял участие в этой акции.
Организаторы мероприятия определили победителей в четырех номинациях. Самым старшим участником полуобнаженного заезда стал 73-летний Эдуард Нефедев. Первым зарегистрировавшимся на спуск оказался 13-летний Стас Кривошеев.
Участником, который добирался до Шерегеша из самой отдаленной территории, был признан Джоел Кетола из Нью-Йорка, который преодолел 9496 километров. В номинации «Просто счастливчик» победил Николай Угрюмов, получивший «счастливый» стартовый номер.
Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше проходит уже в пятый раз - он закрывает зимний сезон.