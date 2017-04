На горнолыжном курорте России установлен рекорд по массовому «голому» спуску

Есть тут у меня лыжники и сноубордисты, любящие кататься в труселях?😂 Кто едет в субботу на Грелку?👙 Я - обязательно ✋🏼 ПыСы: фото прошлогоднее😁 . . . #шерегеш #sheregesh #grelkafest #grelkafest2017 #grelka

