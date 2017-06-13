СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни на 4-м месяце беременности

Принцесса Диана с сыном Гарри (1988 г.)
 

Принцесса Диана с сыном Гарри (1988 г.). Фото: REUTERS/Scanpix

Британский портал Mail Online уже несколько дней публикует главы из пока не вышедшей в свет книги журналиста Эндрю Мортона «Диана: Ее правдивая история, рассказанная ею самой», в которой были использованы расшифрованные аудиозаписи принцессы Уэльской. Из них мир постепенно узнает о тяжелой депрессии Леди Ди и ее неоднократных попытках свести счеты с жизнью. Woman.ru приводит отрывок из этого произведения.

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«В январе 1982 года, когда я вынашивала Уильяма, я была в отчаянии — не из-за беременности, конечно, а из-за холодности ко мне Чарльза.

Я очень страдала. Я знала, что он так и не прекратил общение с Камиллой, и безумно ревновала.

Однажды я не выдержала, у меня случилась истерика, а Чарльз спокойно сказал: «Я не хочу тебя слушать, ты всегда такая. Я уезжаю на конную прогулку».

Я выбежала из комнаты вслед за ним и… кинулась кувырком по лестнице, просто чтобы привлечь его внимание.

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Последнее, что помню, прежде чем я потеряла сознание, — выражение ужаса на лице королевы Елизаветы, вошедшей в зал, и безразличное выражение лица Чарльза, который просто продолжил свой путь за дверь. На тот момент и я, и муж, и его мать уже знали, что я больна булимией.

Королева считала, что причина, по которой мы несчастливы в браке, — именно расстройство моего пищевого поведения,

и ах, как же бедному Чарльзу тяжело со мной справляться.

Принцесса Уэльская Диана

Фото: Принцесса Уэльская Диана0

Через два года после рождения младшего сына Гарри булимия вернулась, и я чувствовала себя еще хуже, чем прежде. На Всемирной выставке в Ванкувере я впервые в жизни упала в обморок от невероятной слабости.

Чарльз был страшно недоволен, что этот приступ случился не за закрытыми дверьми, а в присутствии наших помощников,

перед которыми ему было очень стыдно за меня».

Напомним, принц Чарльз и принцесса Диана прожили в браке 15 лет, у них двое детей — наследников британского престола — принц Уильям и принц Гарри. Через год после развода (состоявшегося по инициативе королевы Елизаветы II) Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже. Ей было всего 36 лет.

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