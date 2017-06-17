«Как не стыдно это выкладывать?»: Бузову отругали за разврат

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в своем Instagram, что прилетела на ужин во Францию на частном самолете.

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На опубликованных снимках жгучая брюнетка эффектно стоит у трапа самолета. Ольга одета в стильный черный костюм, включающий брюки, топ, жакет и туфли-лодочки на каблуке. Фото она подписала двумя хэштегами: «спасибо» и «мне сейчас это просто необходимо».

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🛩🛩🛩 #спасибо#мнесейчасэтопростонеобходимо 💔 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 17, 2017 at 4:53am PDT

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Также на странице Ольги Бузовой появилось видео, на котором певица исполняет весьма откровенный и провокационный танец в ночном клубе в Монте-Карло. Однако не все поклонники высказали восхищение данным видео.

Некоторые подписчики увидели в поведении Бузовой разврат и поспешили отчитать ее за это.

«Поведение оставляет желать лучшего... подумай и остпинись», «Прекрати так себя вести, что за позорище!», «Как не стыдно это выкладывать?», «Оль, под чем ты тут?» - написали они.

Instagram

💃🏻💃🏻💃🏻#спасибо #мнесейчасэтопростонеобходимо #happy#намбудетжарко #малополовин#мояжизньмоиправила #выходтам A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 17, 2017 at 4:55pm PDT

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