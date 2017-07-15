Супруги отметят 21 год совместной жизни, но уже в качестве… жены и жены

Жительница графства Кент Дениз Тэйлор собирается повторно сыграть свадьбу со своим мужем-трансгендером Стивеном, которого теперь окружающие называют Кристианой. После многих лет внутренних терзаний он решил сменить пол и теперь выбирает подвенечное платье для предстоящего торжества.

До недавнего времени британка Кристиана Тэйлор была брутальным мужчиной по имени Стивен. Однако пять лет назад

он решил перестать обманывать себя и любимую жену Дениз и признался, что уже давно ощущает себя женщиной, но боится осуждения окружающих.

Как ни странно, но Дениз обрадовалась, узнав правду: на протяжении многих лет она подозревала, что муж изменяет ей. Ведь британка находила у благоверного женскую одежду, аксессуары и декоративную косметику, но ради сына никогда не устраивала скандалов, чтобы не рушить семью.

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«Мне казалось, что у него роман на стороне или он гей. Я и думать не хотела о том, что происходит на самом деле и делала вид, что ничего не замечаю…

Для меня она все тот же замечательный человек, которого я полюбила много лет назад. Внешний вид никакой роли не играет»,

— рассказала Дениз журналистам издания The Daily Mail.

По словам женщины, от своего супруга-трансгендера она не собирается уходить. Напротив, Дениз поддерживала Кристиану во время всех операций и гормональной терапии. А совсем недавно супруги решили обновить клятвы верности и официально стать миссис и миссис Тэйлор.

К слову, особенным гостем торжества, которое состоится в середине августа, станет 14-летний сын пары Стивен. Юноша совершенно спокойно отнесся к известию о том, что у него теперь будеут две мамы.

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