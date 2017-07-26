10 вещей, которые нельзя поднимать с земли

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Cora Müller/Scanpix

Каждая вещь обладает своей собственной «душой», а также впитывает энергетику владельца. Некоторые предметы являются опасной находкой, способной лишить вас удачи и личного счастья.

Найденные на улице предметы редко приносят счастье. Любая вещь — это в первую очередь энергетика прошлого владельца, которая не всегда позитивна.

Предметы можно заговорить, избавиться с их помощью от родового проклятья, перенеся его на человека, который подобрал и присвоил опасную находку себе.

Будьте бдительны и осторожны, если на вашем пути внезапно появится потерянная кем-то вещь.

Вещи, которые нельзя поднимать с земли

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Монетки. Монета — это энергетический талисман, впитывающий в себя негативную энергетику извне. Чаще всего их выбрасывают на улице по истечении позитивного воздействия. Скопленная за долгие годы разрушительная энергетика обрушится на вас, как только вы прикоснетесь к этому предмету. К тому же это излюбленный метод колдунов и магов — с помощью монеты переносить финансовое неблагополучие с одного человека на другого.

Кольца. Любые украшения на улице — символ несчастья. Но особое значение отдается кольцу. Нет ничего сильнее, чем связь энергетического поля владельца с драгоценным металлом. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь, разлуку и даже венец безбрачия.

Специалисты по эзотерике не рекомендуют примерять на себя украшения близких людей, не говоря уже о тех, которые вы подобрали на улице.

Мягкие игрушки. С виду милая и безобидная вещица при соприкосновении может передать вам порчу, сглаз, колдовство. Особенно опасными считаются самодельные куклы. Через них осуществляется мощное воздействие на энергетику человека при помощи магических ритуалов Вуду.

Колющие предметы. В основном негативной энергетикой обладают булавки и иголки, найденные на улице или на пороге вашего дома. Через них наводят порчу и черные привороты.

Также данные предметы имеют обережные свойства и способны защищать своего хозяина. Но это не относится к тем вещам, которые вы обнаружили на улице.

Нательные крестики. Крестик, который призван защищать и ограждать своего владельца от несчастья, невезения и дурного воздействия, при потере становится мощным энергетическим оружием. Такой предмет может изменить вашу судьбу, сделав ее похожей на удел другого человека. Иными словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика.

Ключи. Ключами запирают не только двери и замки, ими также запирают несчастья при помощи магических ритуалов. Подобранным предметом вы откроете дверь, через которую в вашу жизнь с легкостью попадут несчастья, болезни и тревоги.

Зеркала. Зеркало таит в себе магическую силу. С его помощью люди корректируют собственную судьбу, наводят порчу и сглаз. Также

зеркальная поверхность таит в себе прошлое, в частности, все негативное, что раньше происходило с ее владельцем.

Не стоит даже смотреться в чужое зеркальце, если не хотите, чтобы все былое отразилось на вас.

Браслеты. Еще одна разновидность украшений, однако речь пойдет о браслетах из ниток или бисера. Данный предмет — это мощный оберег, сделанный собственными руками. Защитник личного благополучия теряется не случайно: обычно он рвется и слетает с руки от переизбытка негатива.

Потерявшему не составит труда сделать новый талисман, а вот человеку, который подобрал браслетик, грозят неприятности и черная полоса.

Расчески. Эти вещички напрямую связанны с владельцем, с его мыслями, образами и взаимодействием с миром. Нередко применяются в качестве магических атрибутов. Через них осуществляются крепкие привороты и страшные заговоры.

Наручные часы. Биополе человека тесно связано с этим магическим предметом. Особенно эту связь можно наблюдать после смерти владельца. Часы останавливают ход, как только человек, носившей их продолжительное время, отходит в мир иной. При соприкосновении с этим предметом вы заберете себе все болезни и несчастья прошлого владельца.

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