Страдающая от чрезмерной красоты англичанка взбесила пользователей сети

В сети обратили внимание на выпуск британского шоу This Morning, гостья которого — 44-летняя жительница Лондона Доун Козинс (Dawn Cousins) — пожаловалась ведущим на повышенное внимание мужского пола. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

Видео за сутки набрало более 145 тысяч просмотров. В нем Козинс пожаловалась, что ее чрезмерная красота мешает встретить спутника жизни. В течение всего выпуска ведущие пытались сдержать смех, пока девушка рассказывала о своих поклонниках всех возрастов. Она посетовала, что ее осаждают как состоявшиеся мужчины, так и школьные друзья ее детей.

«Я очень привлекательная, выгляжу младше своих лет. Все хотят меня, потому что я горяча», — заявила Козинс, чем вызвала недовольство зрителей. «О боже мой! Эта женщина сумасшедшая! Слишком хороша для любви? У нее очень уродливая душа, ей стоит посмотреться в цирковое зеркало», — отметил один из них.

«Кто-то должен сказать ей, что ее поведение только отталкивает мужчин», — поддержал его другой.

Из-за множества негативных отзывов администраторам YouTube-канала This Morning пришлось закрыть комментарии.