Фитнес-модели рассказали, как променяли секс на идеальные тела

Эти спортсменки могут поднимать тяжести и выполнять круговые тренировки на протяжении нескольких часов, оттачивая до совершенства свое тело. Единственное, в чем эти девушки не сильны – это их собственная спальня. Оказывается, изнурительные занятия спортом негативно повлияли на их сексуальное желание, из-за чего у американок пропал интерес к занятиям любовью.

Недавно Университет Северной Каролины провел исследование, целью которого было выявить связь между частотой занятий сексом и походами в спортзал.

Выяснилось, что чрезмерное увлечение физическими нагрузками вредит интимной жизни. Все потому, что в результате начинает хуже работать гипофиз, который отвечает за нормальный уровень тестостерона и эстрогена.

Эти гормоны и отвечают за половое влечение. Чем ниже уровень, тем хуже тяга к сексу.

Женщинам, кроме того, необходима достаточная жировая прослойка для нормального функционирования репродуктивной системы. Слишком много упражнений и слишком мало жира могут привести к нежеланию заниматься любовью.

В исследовании приняли участие несколько сотен женщин, в том числе и эти спортсменки, выступающие в фитнес-соревнованиях. Они откровенно рассказали журналистам, к чему привела их страсть к спорту.

Стейси Бойс призналась, что заставляет себя заниматься сексом с мужем раз в месяц.

Супруг девушки работает в фитнес-индустрии, поэтому все понимает. По словам Бойс, у нее постоянно болят мышцы, поэтому ни о каких регулярных занятиях любовью речь идти не может.





FOTO: Instagram.com

Никки Харви боится, что «нулевое желание» оттолкнет ее парня Джордана Берджесса, который является еще и ее личным тренером. Когда они встретились, она была на несколько размеров больше, курила и пила.

За три года девушка полностью изменила свой образ жизни и преобразилась. Они с Джорданом не занимались любовью больше двух месяцев, чем парень крайне недоволен.

Никки надеется, что любимый будет с ней и без секса.