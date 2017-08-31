Поклонники переживают за состояние здоровья истощенной звезды «Уральских пельменей»

На днях 29-летняя Илана Юрьева выложила в Сеть новые снимки, которые не на шутку взволновали ее подписчиков. По их мнению, за последнее время актриса сильно похудела, из-за чего теперь мало напоминает себя прежнюю и выглядит болезненно.
Илана Юрьева опубликовала в своем Instagram несколько фотографий, сделанных на Неделе моды в Москве.
На них звезда шоу «Уральские пельмени» позирует в черном джемпере и облегающих легинсах в тон, которые подчеркивают, как сильно она похудела за последнее время.
Из-за потери килограммов ноги актрисы выглядят тоненькими, как палочки, а лицо — заметно осунувшимся и уставшим.
В комментариях под этими снимками Интернет-пользователи сразу же начали бить тревогу — по их мнению, Илане стоит срочно завязать с диетой и активно налегать на углеводы.
«Что ж Вы так похудели!? Берегите себя — Кушайте!!», «Блин((( худоба излишне проявляется. Лицо изможденное», «Илана, ваш супруг должен посадить вас на усиленное питание. И питание должно быть как можно калорийнее и еще после 6 вечера»,
«Зачем вы так перехудели!! Вы оч красивая женщина!! Не портите себя!!», «Илана, вернитесь в прежний вес. Я восхищалась Вами. Извините, но излишняя худоба Вам не идет!»
— выразили фолловеры свое единогласное мнение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).
Сама Юрьева довольна своей фигурой и к советам поклонников прислушиваться не собирается. По словам актрисы, несколько лет назад в ее организме случился гормональный сбой, из-за чего она сильно поправилась. Илана ела один творог и пила кефир, однако все равно продолжала поправляться и опухать:
«Это страшное чувство, очень. Когда ты не контролируешь свое тело, когда твое лицо становится больше в 5 раз и меняются черты лица... а ты не лопаешь бургеры и не пьешь колу...
А все вокруг тебе говорят ... «хватит жрать»... вспоминаю как страшный сон».
Всем доброе утро 😙😘 Как не впасть в осеннюю хандру🍂🍂🍂,и не поддаться депрессии🤷♀️?! Не съесть мужа ,и не прибить детей ?!😭😭😭 У меня одно лекарство ,от этого всего -зал 🏋🏻♀️ Сходишь в него ,и гавкать и кусаться хочется меньше 🤣...ну хотя бы чуток 🤦🏻♀️😜 #спорт #доброеутро #наспорте💪 #пп #зож #ипрочаяфигня
Юрьева уверяет подписчиков, что сейчас ее гормональный фон наконец нормализовался и вес ушел сам по себе.
При этом звезда «Уральских пельменей» не ограничивает себя в питании и ест «очень много и часто», не забывая при этом наведываться в спортзал.
Многие подписчики сомневаются в искренности слов Иланы и убеждены, что на самом деле она изнуряет себя диетами. А вы верите звезде «Уральских пелеменей»?
Сегодня крайний день лета ,и очень странный ..🙃 Сегодня у моих родителей украли машину ...🚗 ....Я всегда подтрунивала над папой ,как он аккуратно относится к своей машине,что за 3 года,которые он на ней ездит,она выглядит точь-в -точь так же,как и выезжала из автосалона .... Ну вы понимаете состояние моего папы сейчас ...😕 Кто же вы ?люди,а вернее нелюди ,которые воруют у пенсионеров ....у пожилых людей ....😧 Вы-моральные импотенты,которые не могут найти другого способа ,заработать себе на жизнь ... !!! Машину мне не жалко...Жалко папу,который очень расстроился ....Я конечно пыталась ему объяснить ,,-" для чего -то это нужно ...,что это не просто так ....,значит так будет лучше для тебя ,купим другую ...И так далее и тому подобное ..." Но как-то он ,не особо на мои уговоры реагирует ....😔 Так вот,господа -моральные уроды!Машину то мы другую купим ,а вот вы -так и останетесь -нелюдями ,на самом низшем уровне развития !!! Мне Вас искренне жаль... #законбумеранга #кармуниктонеотменял