Поклонники переживают за состояние здоровья истощенной звезды «Уральских пельменей»

На днях 29-летняя Илана Юрьева выложила в Сеть новые снимки, которые не на шутку взволновали ее подписчиков. По их мнению, за последнее время актриса сильно похудела, из-за чего теперь мало напоминает себя прежнюю и выглядит болезненно.

Илана Юрьева опубликовала в своем Instagram несколько фотографий, сделанных на Неделе моды в Москве.

На них звезда шоу «Уральские пельмени» позирует в черном джемпере и облегающих легинсах в тон, которые подчеркивают, как сильно она похудела за последнее время.

Из-за потери килограммов ноги актрисы выглядят тоненькими, как палочки, а лицо — заметно осунувшимся и уставшим.

В комментариях под этими снимками Интернет-пользователи сразу же начали бить тревогу — по их мнению, Илане стоит срочно завязать с диетой и активно налегать на углеводы.

«Что ж Вы так похудели!? Берегите себя — Кушайте!!», «Блин((( худоба излишне проявляется. Лицо изможденное», «Илана, ваш супруг должен посадить вас на усиленное питание. И питание должно быть как можно калорийнее и еще после 6 вечера»,

«Зачем вы так перехудели!! Вы оч красивая женщина!! Не портите себя!!», «Илана, вернитесь в прежний вес. Я восхищалась Вами. Извините, но излишняя худоба Вам не идет!»

— выразили фолловеры свое единогласное мнение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Спасибо @mkrussia 🙌🏻,за годовой запас косметики 🙈 Я с ума схожу ,по Вашим помадкам 💄 ...!!! #девочкитакиедевочки🎀 #MaryKay #MarykayMBFWRussia A post shared by Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) on Oct 22, 2017 at 1:26am PDT

Сама Юрьева довольна своей фигурой и к советам поклонников прислушиваться не собирается. По словам актрисы, несколько лет назад в ее организме случился гормональный сбой, из-за чего она сильно поправилась. Илана ела один творог и пила кефир, однако все равно продолжала поправляться и опухать:

«Это страшное чувство, очень. Когда ты не контролируешь свое тело, когда твое лицо становится больше в 5 раз и меняются черты лица... а ты не лопаешь бургеры и не пьешь колу...

А все вокруг тебе говорят ... «хватит жрать»... вспоминаю как страшный сон».

Юрьева уверяет подписчиков, что сейчас ее гормональный фон наконец нормализовался и вес ушел сам по себе.

При этом звезда «Уральских пельменей» не ограничивает себя в питании и ест «очень много и часто», не забывая при этом наведываться в спортзал.

Многие подписчики сомневаются в искренности слов Иланы и убеждены, что на самом деле она изнуряет себя диетами. А вы верите звезде «Уральских пелеменей»?