Эзотерический прогноз на ближайшие две недели: советы эксперта

Карина Егорова - астропсихолог, целитель, биоэнерготерапевт, ведущий эксперт по эзотерике центра «Long Life» и автор программы по регенерации «Магия омоложения» - в рамках информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» рассказала о том, что на ближайшие две недели (с 6 по 19 ноября) приготовила нам Вселенная и какие цвета стоит носить, чтобы добиться успеха.

«Если вы устали от напряжения, у вас плохое настроение, то эта информация для вас! Издавна известно, что цвет и свет могут творить чудеса. Иногда необходимо быть активнее, иногда - успокоиться, и в этом нам помогает цвет. Правильно подобранный цвет дня поможет ощутить поддержку Вселенной...»

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