И смерть не примирила: бывшая жена и старшая дочь Табакова не пришли с ним проститься

Как уже известно, на днях скончался знаменитый российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР Олег Табаков. 15 марта в здании МХТ им. Чехова прошло прощание с художественным руководителем театра. Друзья, близкие и коллеги пришли проводить мэтра в последний путь, но среди них не были замечены первая супруга актера Людмила и их общая дочь Александра.

12 марта не стало великого Олега Павловича Табакова.

В ноябре прошлого года мэтр был срочно госпитализирован и долго боролся за жизнь. Но, к сожалению, тяжелый недуг оказался сильнее.

Новость о кончине всеми любимого актера и режиссера стала шоком для поклонников его творчества.

15 марта в здании МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого был Олег Павлович, состоялось прощание с режиссером.

Проводить Табакова в последний путь пришли его коллеги Евгений Миронов, Владимир Машков, Константин Хабенский, Максим Матвеев, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Светлана Немоляева и многие другие.

Александра Табакова в фильме «Маленькая Вера»:

Однако бывшая жена Олега Табакова Людмила Крылова и их общая дочь Александра не сочли нужным прийти.

Как сообщают журналисты портала kp.ru, в толпе шептались, что актриса не простила экс-супруга за то, что он ушел от нее ради Марины Зудиной.

У Крыловой и Табакова также есть общий сын Антон, который присутствовал на прощании с отцом и не смог сдержать эмоций.

Актриса московского театра «Современник» Людмила Крылова призналась, что не была готова к смерти Табакова, так как думала, что его близкие «выходят» его. Об этом она рассказала в интервью изданию EG.RU.

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Программа «Пока все дома» в еще счастливой первой семье Олега Табакова (1992 год):

Также Людмила уточнила, что много лет не общалась с бывшим супругом, поскольку расстались они не на позитивной ноте.

А еще Крылова рассказала о реакции их детей на смерть их отца.

«Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю, где она сейчас. Давно с ней не общалась. У нее своя жизнь, у меня - своя. Так же, как и у внучки Полины

(дочь Александры от первого брака с немецким актером Яном Лиферсом. - Прим. ред.). В то же время наш сын Антон, хоть и имел очень напряженные отношения с отцом, сумел понять и простить его», - призналась Людмила.

Александра Табакова в фильме «Маленькая Вера»: