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Вот это ход! «Гарри свободен и доступен...»

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Компания IKEA оригинально продвигает свой продукт - кресло, получившее название «Гарри» (Harry).

Шведская компания IKEA решила привлечь покупательниц оригинальной рекламной кампанией. Бренд мебели отметил, что его новое кресло под названием «Гарри» (Harry) доступно для желающих его приобрести. Реклама была размещена на Facebook-странице компании.

«Свободен и доступен», - гласит слоган нового продукта шведского производителя.

«Не беспокойтесь, дамы. Гарри не пропадет с рынка. Мы обещаем», - отметили представители компании в комментарии к рекламе кресла, стоимость которого 65 долларов.

Известно, что кресло появилось в продаже в субботу, 19 мая. В этот день британский принц Гарри сочетался браком с Меган Маркл.

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