Вот это ход! «Гарри свободен и доступен...»

Шведская компания IKEA решила привлечь покупательниц оригинальной рекламной кампанией. Бренд мебели отметил, что его новое кресло под названием «Гарри» (Harry) доступно для желающих его приобрести. Реклама была размещена на Facebook-странице компании.

«Свободен и доступен», - гласит слоган нового продукта шведского производителя.

«Не беспокойтесь, дамы. Гарри не пропадет с рынка. Мы обещаем», - отметили представители компании в комментарии к рекламе кресла, стоимость которого 65 долларов.

Известно, что кресло появилось в продаже в субботу, 19 мая. В этот день британский принц Гарри сочетался браком с Меган Маркл.