Духов день 28 мая 2018 года: что надо знать о празднике с особым смыслом

В мае нам предстоит отметить множество важнейших религиозных событий, и одним из них является День Святого Духа. Этот праздник обладает особым смыслом и с древних времен почитается православными верующими.

День Святого Духа - особый праздник в церковном календаре, который в 2018 году нам предстоит отметить 28 мая. Когда-то именно в этот день ученикам Сына Божьего довелось стать свидетелями настоящего чуда, о котором предупреждал их Учитель.

Около трех часов дня апостолы услышали в небе сильный шум, похожий на бушевание бури.

Внезапно они увидели Святого Духа, окруженного сотнями огненных лучей. С этого момента ученики стали разговаривать на разных языках, благодаря чему смогли поведать о слове Божьем другим людям.

С тех пор считается, что именно в этот день произошло рождение христианской церкви.

Эксперты предлагают вам узнать о том, как правильно отпраздновать это событие в 2018 году.

День Святого Духа в 2018 году

Как и большинство религиозных праздников, День Святого Духа в православии имеет языческие корни. На Руси в это время отмечались именины земли, и в связи с этим любые сельскохозяйственные работы были под запретом.

В 2018 году в этот день в храмах будут проводиться литургии, посвященные великому празднику.

Считается, что именно в это время Святой Дух спускается с небес и не оставляет без внимания ни одного верующего человека, а значит - любые молитвенные просьбы могут быть услышанными.

В Духов день во многих храмах над иконами вешаются фигурки голубей как символ сошествия Святого Духа. Согласно одной из традиций, после посещения храма принято отправляться на кладбище и поминать ушедших из жизни. Накануне праздника в церквях возносятся молитвы за упокоение душ усопших. Кроме того, каждый желающий может заказать молебен или сорокоуст о своих покойных близких.

На Руси в Духов день молодые девушки проводили обряды и гадали на суженого с помощью венков из цветов и других растений. Для гадания чаще всего использовали ветки березы, из которых девушка плела венок, а затем отправлялась на речку и пускала его по течению. Если венок утонет, значит, в ближайшем году девица замуж не выйдет. Останется на плаву - вскоре она обретет семейное счастье.

По одной из традиций, после посещения храма вся семья должна собраться за столом, на котором обязательно должны присутствовать различные блюда. Как правило, в качестве угощений подавались пироги, блины, караваи и любая другая выпечка.

За все время своего существования праздник вобрал в себя множество народных и церковных традиций. Некоторые из них остаются актуальными даже в своевременном мире. Чтобы 2018 год прошел успешно, в Духов день необходимо собрать травы и цветы и расположить их в каждом углу своего дома. Согласно поверьям, в этот день растения обладают целебными и защитными свойствами, а значит - на протяжении года ваши близкие будут защищены от болезней, бед и неприятностей.