Мартиньш Ритиньш откроет рынок биопродуктов в центре города

В начале июня шеф-повара Мартиньш Ритиньш и Давис Канцанс в сотрудничестве кварталом на ул. Спорта, 2 откроют рынок биопродуктов «Slow Food Riga». Продукцию крестьянских хозяйств и разные деликатессы здесь можно будет приобрести по пятницам и субботам, а пообедать с пользой для здоровья и в будние дни.

Сам Мартиньш говорит: «Идея рынка Slow Food Riga у меня давно в крови. Моя мама выращивала овощи и фрукты в собственном саду, чтобы нам, четырем сыновьям, дать лучшее и самое полезное. Продукция нашего рынка отличается тем, что выращивая ее, крестьяне не используют химических удобрений. Нам хочется поддержать местных и иностранных производителей, чьи продукты наши посетители с легкостью включат в свой рацион».

На рынке можно приобрести спаржу, приправы, домашние сыры, перепелиные яйца, рыбу и мясо, свежий хлеб домашнего приготовления, мороженое и другие продукты.