В разгар свадебного сезона не помешает узнать о том, в какие дни ни в коем случае нельзя выходить замуж, иначе брак будет несчастливым. Но, конечно же, эта информация - исключительно для тех, кто верит в приметы и суеверия.

Ранее мы уже рассказывали о многочисленных свадебных приметах. Теперь пришло время поговорить о выборе даты для торжества. Чтобы брак был счастливым, важно выбирать не только месяц, но и день недели.

Считается, что самые удачные дни для бракосочетания - понедельник (к богатству), вторник (к здоровью) и среда (на счастье), а вот столь популярные четверг и пятница, наоборот, могут осложнить будущую семейную жизнь.

В какие числа нельзя играть свадьбу?

Суеверные люди особенно тщательно подходят к свадебной символике и выбору дня бракосочетания.

Что касается даты, нельзя, чтобы день церемонии приходился на «чертово» 13-е число, по понятным причинам. А вот 3, 5, 7 и 9, напротив, считались счастливыми для совершения обряда.

Также ранее очень благоприятным для начала семейной жизни считался праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

ВАЖНО: нельзя венчаться на свои именины (День ангела). Также плохими датами для свадьбы считаются 29 февраля, 11 июня и 16 июля.