Среда, 20 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

В какие дни ни в коем случае нельзя выходить замуж

Русский TVNET/hochu.ua
  • Фото
  • Фото
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Gudrun Krebs/Scanpix

В разгар свадебного сезона не помешает узнать о том, в какие дни ни в коем случае нельзя выходить замуж, иначе брак будет несчастливым. Но, конечно же, эта информация - исключительно для тех, кто верит в приметы и суеверия.

Ранее мы уже рассказывали о многочисленных свадебных приметах. Теперь пришло время поговорить о выборе даты для торжества. Чтобы брак был счастливым, важно выбирать не только месяц, но и день недели.

Считается, что самые удачные дни для бракосочетания - понедельник (к богатству), вторник (к здоровью) и среда (на счастье), а вот столь популярные четверг и пятница, наоборот, могут осложнить будущую семейную жизнь.

В какие числа нельзя играть свадьбу?

Суеверные люди особенно тщательно подходят к свадебной символике и выбору дня бракосочетания.

Что касается даты, нельзя, чтобы день церемонии приходился на «чертово» 13-е число, по понятным причинам. А вот 3, 5, 7 и 9, напротив, считались счастливыми для совершения обряда.

Также ранее очень благоприятным для начала семейной жизни считался праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

ВАЖНО: нельзя венчаться на свои именины (День ангела). Также плохими датами для свадьбы считаются 29 февраля, 11 июня и 16 июля.

0 Комментарии