Экс-министр обороны РФ Сердюков женился на фигурантке дела «Оборонсервиса»

«В эти же дни появилась еще одна новая семья. Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой», - написал Малахов 14 июля на сайте издания StarHit, главным редактором которого он является.

Напомним,

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ в 2007 - 2012 годах.

В декабре 2013 года его обвинили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), но следствие было прекращено из-за амнистии экс-министра как «защитника Отечества». В 2015 году Сердюков стал индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха», в 2017 году - председателем совета директоров компании «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») и членом правления Объединенной авиастроительной корпорации.

Евгения Васильева, которую СМИ называли возлюбленной и протеже экс-министра, также была фигуранткой дела «Оборонсервиса». В мае 2015 года она была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими структуре Минобороны.

До этого Васильева отбывала домашний арест в своей роскошной квартире в центре Москвы.

В колонию в поселке Головино Владимирской области осужденную доставили 23 июля 2015 года. Однако уже 25 августа суд вынес решение о ее УДО. Ранее Васильева возместила ущерб в размере около 2 759 918 евро.

Как писали СМИ, после выхода на свободу бывшая «амазонка» экс-министра Сердюкова окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна. Кроме того, сообщалось, что

Васильева учится в магистратуре факультета искусств МГУ и пытается раскрутить собственный ювелирный бизнес.

В мае 2016 года стало известно, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Васильевой. А год назад сообщалось, что Васильева стала секретарем ТСЖ этого дома.





