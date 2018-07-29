"ЦСКА" в седьмой раз завоевал Суперкубок России по футболу

В матче за Суперкубок России по футболу "ЦСКА" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в дополнительное время и стал обладателем трофея. Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", который еще недавно принимал игры чемпионата мира.
Единственный мяч забил 20-летний полузащитник армейцев Хетаг Хосонов (106').
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России, уверенно лидируя по этому показателю. В активе ближайшего преследователя армейцев питерского "Зенита" четыре победы.
Всего трофей разыгрывался 16 раз. 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, и только три раза - обладатели Кубка России. ЦСКА стал первой командой, которая выиграла трофей на правах серебряного призера прошлого сезона.
Изначально соперником "Локомотива" должен был стать "Тосно" из Ленинградской области (обладатель Кубка России). Однако в июне клуб объявил о банкротстве и расформировании команды. Согласно регламенту, тосненцев в матче на Суперкубок заменил ЦСКА, занявший второе место в чемпионате.