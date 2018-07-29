"ЦСКА" в седьмой раз завоевал Суперкубок России по футболу

В матче за Суперкубок России по футболу "ЦСКА" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в дополнительное время и стал обладателем трофея. Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", который еще недавно принимал игры чемпионата мира.