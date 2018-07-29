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"ЦСКА" в седьмой раз завоевал Суперкубок России по футболу

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ЦСКА

ФОТО: ITAR-TASS/Scanpix

В матче за Суперкубок России по футболу "ЦСКА" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в дополнительное время и стал обладателем трофея. Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", который еще недавно принимал игры чемпионата мира.

Единственный мяч забил 20-летний полузащитник армейцев Хетаг Хосонов (106').

ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России, уверенно лидируя по этому показателю. В активе ближайшего преследователя армейцев питерского "Зенита" четыре победы.

Всего трофей разыгрывался 16 раз. 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, и только три раза - обладатели Кубка России. ЦСКА стал первой командой, которая выиграла трофей на правах серебряного призера прошлого сезона.

Изначально соперником "Локомотива" должен был стать "Тосно" из Ленинградской области (обладатель Кубка России). Однако в июне клуб объявил о банкротстве и расформировании команды. Согласно регламенту, тосненцев в матче на Суперкубок заменил ЦСКА, занявший второе место в чемпионате.

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