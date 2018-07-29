Женская сборная Латвии по баскетболу U-17 уступила Франции в 1/4 чемпионата мира

Самой результативной в составе сборной Латвии была Лина Лоцениеце, которая принесла команде 12 очков. Ещё 9 очков принесла Кэтия Вихмане.

Как уже сообщалось ранее, латвийские баскетболистки дошли до стадии 1/4 финала впервые в своей истории. Сегодня сборная Латвии сыграет с Италией за 5-9 место, а Франция встретится с Австралией.

Латвийская сборная начала турнир в группе D, где проиграла Канаде (51:65) и Австралии (41:60), а также одержала победу над Анголой - 68:47. В четвертьфинале сборная Латвии обыграла Аргентину 72:58.

Большая часть баскетболисток сборной Латвии провела минувший сезон в объединённом чемпионате Эстонии и Латвии.