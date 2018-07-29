Женская сборная Латвии по баскетболу U-17 уступила Франции в 1/4 чемпионата мира

Латвийская женская сборная Латвии по баскетболу в возрасте до 17 лет, уступила в четвертьфинале чемпионата мира Франции со счётом 43:67 (6:16, 8:23, 20:11, 9:17).
Самой результативной в составе сборной Латвии была Лина Лоцениеце, которая принесла команде 12 очков. Ещё 9 очков принесла Кэтия Вихмане.
Как уже сообщалось ранее, латвийские баскетболистки дошли до стадии 1/4 финала впервые в своей истории. Сегодня сборная Латвии сыграет с Италией за 5-9 место, а Франция встретится с Австралией.
Латвийская сборная начала турнир в группе D, где проиграла Канаде (51:65) и Австралии (41:60), а также одержала победу над Анголой - 68:47. В четвертьфинале сборная Латвии обыграла Аргентину 72:58.
Большая часть баскетболисток сборной Латвии провела минувший сезон в объединённом чемпионате Эстонии и Латвии.
Чемпионат мира, который проходит в Минске, завершится 29 июля.